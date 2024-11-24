桃竹苗台中 搶攻花海經濟

桃園市大溪花彩節今天落幕，楊梅仙草嘉年華昨天登場持續到12月1日，以美麗花海吸引遊客造訪，搭配農產行銷、農事體驗等，農業局說，遊客徒步欣賞花田打卡拍照，無形中增加消費契機，留得愈久花得就愈多，創造地方特色的「花海經濟」。

新社花海暨台中國際花毯節也展至12月1日，2周來已突破100萬人賞花。該展區占地2公頃，有20萬株花草亮相，包含萬壽菊、海棠、牽牛花、天使花等，假日吸引民眾趁著好天氣來訪。

桃園市大溪月眉休閒農業區推出的花彩節水岸花卉農遊活動，今年首度由市府農業局主導，花田面積較往年倍增達12公頃，打造主題公仔、花田圖騰，都增加拍照互動性，昨天湧入16萬人次。農業局預估，逛完花區至少要2個小時，「漫步漫遊花海」活絡當地經濟，大溪店家也受惠。

有「台版普羅旺斯」之稱的桃園市楊梅區仙草花田，位於上湖派出所附近，今年種植約4公頃，目前花開7至8成，市府昨起展開為期9天的仙草嘉年華活動，平假日可從台鐵搭接駁車到會場。

苗栗縣獅潭鄉也有浪漫的仙草花田，仙草花節昨天登場，鄉公所農業課長李淑敏說，許多人都喜歡花海美景，推出仙草花節並販售仙草美食護照，結合市集提供消費優惠，限量1千份的仙草護照被搶購一空，的確創造出觀光效益。

新竹縣關西南山里的仙草花田已開6成，預計12月初盛放。關西鎮農會將於12月7、8日舉辦關西仙草節，除了行銷關西仙草，還推出「LINE實境解謎遊戲」，歡迎民眾造訪關西小鎮。