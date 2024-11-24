37戶盼航空城徵收 明赴交部陳情

桃園航空城區段徵收雖已結束，但大園區過田聚落、光明社區和東隆凱悅社區3處仍有住戶期盼徵收開發，經多年陳情，前2處交通部正以修正都市計畫方式重新檢討，東隆凱悅社區則尚未獲交通部同意，住戶憂心將成「恐攻第一排」，明天赴交通部陳情。

桃園市地政局指出，過田、光明社區部分住戶要求納入航空城區段徵收，已由內政部公告「變更桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」，目前在公展期間；至於東隆凱悅社區是否會納入徵收，地方中央都在協助民眾解決問題，但仍要視內政部都委會決議結果。

大園區海口里前里長鄭清木說，桃園航空城計畫將住宅區畫在不超過60分貝噪音線區域，海口里靠近未來第3跑道北起降端，該里早先絕大部分已納入航空城區段徵收範圍內，當初因為少數反對，東隆凱悅社區才被畫為原建物保留區，不過這社區已超過70餘分貝，是不爭的事實。

鄭清木和航空城原位保留居民權益促進會認為，東隆凱悅社區是7樓高公寓，位於航高限制區卻未被徵收，凸顯政府的航高管制有問題，何況未來第3跑道完成後，「跑道高、社區低」，不免憂心機場排水往社區這邊流，若逢豪大雨易生水患。

「社區未來可能成了恐攻第一排。」議員徐其萬也擔憂，東隆凱悅社區靠機場第3跑道這麼近，明顯違反國際機場航空保安要求，且社區緊鄰機場管制區，以後周圍將築起高聳刺絲圍牆，鄰近的學校、派出所、公車站、社區活動中心將逐一拆遷，生活機能盡失，恐淪為邊緣化之次等公民。

東隆凱悅社區43戶，多達37戶希望徵收，徐其萬認為，東隆凱悅社區為公寓，屬獨立產權，可自由處分，政府對於堅決希望被徵收的住戶應該要妥為協助，而非用不合理的規定限制人民的權利。