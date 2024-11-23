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國1楊梅交流道北出匝道銜接台1線 將改善分流避免壅塞

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
國道一號楊梅交流道北出匝道銜接台1線路段，尖峰時間常常回堵，為地方上長久問題，立委涂權吉昨召開說明會與高公局等單位研議，希望將楊梅及埔心方向車流能更提前讓民眾知道。圖／高公局提供
國道一號楊梅交流道北出匝道銜接台1線路段，尖峰時間常常回堵，為地方上長久問題，立委涂權吉昨召開說明會與高公局等單位研議，希望將楊梅及埔心方向車流能更提前讓民眾知道。圖／高公局提供

國道一號楊梅交流道北出匝道銜接台1線路段，尖峰時間常常回堵，為地方上長久問題，立委涂權吉昨召開說明會與高公局等單位研議，希望將楊梅及埔心方向車流能更提前讓民眾知道。高公局回應，改善工程把往右轉埔心及左轉楊梅二方向的車道變為各2線道，預計今年12月中旬提送設計初稿，明年底前完工。

涂權吉表示，楊梅交流道北出匝道壅塞多年，一直無法獲得改善，現況為往楊梅及埔心方向的車輛都僅一線道各一出口，地方頭痛不已，塞車已是家常便飯，因此才會邀集相關單位，希望能分流往埔心及楊梅的車流，讓民眾不會於台1線上回堵。

高公局表示，往埔心方向匝道的車流，與台1線及裕成路口長期存在與省道機慢車衝突的問題，容易造成回堵，因此決議在有限的既有空間上，先整併楊梅、埔心的2匝道後，並拓寬路口改為4線道，讓右轉埔心及左轉楊梅變為2線道，也將簡化過多號誌避免車流回堵於台1線。

高公局說，希望透過改善能有效降低回堵塞車問題，讓車流遠離裕成路口減少車輛與省道的機慢車，及右轉裕成路的車輛的衝突，工程預計明年底完工，總經費約1400萬元。

國道一號楊梅交流道北出匝道銜接台1線路段，尖峰時間常常回堵，為地方上長久問題，立委涂權吉昨召開說明會與高公局等單位研議，希望將楊梅及埔心方向車流能更提前讓民眾知道。圖／高公局提供
國道一號楊梅交流道北出匝道銜接台1線路段，尖峰時間常常回堵，為地方上長久問題，立委涂權吉昨召開說明會與高公局等單位研議，希望將楊梅及埔心方向車流能更提前讓民眾知道。圖／高公局提供

塞車 涂權吉 高公局

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