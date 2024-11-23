桃園大溪水岸花卉農遊12公頃超好拍 創商機店家開心
桃園大溪水岸花卉農遊「花彩盛艷」活動，本月16日起在桃園大溪月眉休閒農業區盛大開幕，開幕2日湧進26萬人次賞花遊大溪，為地方帶來商機，此次花田面積較往年增加一倍達12公頃，桃園市農業局更打造桃園最強農產公仔「插花」迎賓，吸引民眾拍照打卡，打造「漫慢花」花田經濟學留人消費。
由於2024大溪水岸花卉農遊活動，首度由市府農業局主導，農業局表示，今年彩繪花田面積增加到12公頃，加上主題公仔坐落其間，打造讓遊客流連忘返的花田勝景。從花田圖騰融入農產，甚至是樂天桃園啦啦隊吉祥物等創意，都讓花田吸引不同的族群到訪。
除了花田今年也增加大量田間拍照裝置，從主裝置物「花田的約會」巨型野餐主題裝置，到週邊的水蜜桃「桃寶」、綠竹筍「筍寶」、黑毛豬「豬寶」、蓮藕「藕寶」、畜牧乳牛「牛寶」、桃園好米「米寶」等等，都讓民眾拍好拍滿，創造遊客美好回憶。
農業局表示，2024大溪水岸花卉農遊「花彩盛艷」活動，入場民眾從停好車到徒步逛完整個花區，預估至少需要2個小時的時間，遊客入場後徒步欣賞花田，沿途可以跟各個主題的花田與大型農產公仔拍照打卡，讓民眾停留時間加長，無形中增加消費契機，這正是農業局創造遊客「漫步漫遊花海」的操作設計，也就是所謂的「漫慢花」花田經濟學，留的愈久花的就愈多。
大溪當地店家說，水岸花卉農遊開幕前就已經感受人潮提早出現，業績就有增加，16日正式開幕後人潮更是絡繹不絕，由於民眾停留時間久，有店家還出現下午3點還接到電話，問還可不可以用午餐的詢問，帶動整體業績成長。
當地農民也表示，雖然受到罕見的11月颱風影響，今年部分花田的開花時間延後，不過目前已經進入全區盛開期，近日遊覽車不斷湧入，主辦單位預期22日至24日將是花田盛開，呼籲民眾把握最後的賞花機會。
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