快訊

12強Live／7局接近尾聲雙方均三上三下 中華5:9落後

金馬得獎名單不斷更新／剛拿下金鐘 楊貴媚再抱回最佳女配角

女遊客住飯店「只穿內褲」突遇清潔員亂入 嚇壞：當下愣住

桃園大溪水岸花卉農遊12公頃超好拍 創商機店家開心

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園大溪水岸花卉農遊「花彩盛艷」活動，本月16日起在桃園大溪月眉休閒農業區盛大開幕，開幕2日湧進26萬人次賞花遊大溪，為地方帶來商機。圖／桃園市農業局提供
桃園大溪水岸花卉農遊「花彩盛艷」活動，本月16日起在桃園大溪月眉休閒農業區盛大開幕，開幕2日湧進26萬人次賞花遊大溪，為地方帶來商機。圖／桃園市農業局提供

桃園大溪水岸花卉農遊「花彩盛艷」活動，本月16日起在桃園大溪月眉休閒農業區盛大開幕，開幕2日湧進26萬人次賞花遊大溪，為地方帶來商機，此次花田面積較往年增加一倍達12公頃，桃園市農業局更打造桃園最強農產公仔「插花」迎賓，吸引民眾拍照打卡，打造「漫慢花」花田經濟學留人消費。

由於2024大溪水岸花卉農遊活動，首度由市府農業局主導，農業局表示，今年彩繪花田面積增加到12公頃，加上主題公仔坐落其間，打造讓遊客流連忘返的花田勝景。從花田圖騰融入農產，甚至是樂天桃園啦啦隊吉祥物等創意，都讓花田吸引不同的族群到訪。

除了花田今年也增加大量田間拍照裝置，從主裝置物「花田的約會」巨型野餐主題裝置，到週邊的水蜜桃「桃寶」、綠竹筍「筍寶」、黑毛豬「豬寶」、蓮藕「藕寶」、畜牧乳牛「牛寶」、桃園好米「米寶」等等，都讓民眾拍好拍滿，創造遊客美好回憶。

農業局表示，2024大溪水岸花卉農遊「花彩盛艷」活動，入場民眾從停好車到徒步逛完整個花區，預估至少需要2個小時的時間，遊客入場後徒步欣賞花田，沿途可以跟各個主題的花田與大型農產公仔拍照打卡，讓民眾停留時間加長，無形中增加消費契機，這正是農業局創造遊客「漫步漫遊花海」的操作設計，也就是所謂的「漫慢花」花田經濟學，留的愈久花的就愈多。

大溪當地店家說，水岸花卉農遊開幕前就已經感受人潮提早出現，業績就有增加，16日正式開幕後人潮更是絡繹不絕，由於民眾停留時間久，有店家還出現下午3點還接到電話，問還可不可以用午餐的詢問，帶動整體業績成長。

當地農民也表示，雖然受到罕見的11月颱風影響，今年部分花田的開花時間延後，不過目前已經進入全區盛開期，近日遊覽車不斷湧入，主辦單位預期22日至24日將是花田盛開，呼籲民眾把握最後的賞花機會。

桃園大溪水岸花卉農遊「花彩盛艷」活動，本月16日起在桃園大溪月眉休閒農業區盛大開幕，開幕2日湧進26萬人次賞花遊大溪，為地方帶來商機。圖／桃園市農業局提供
桃園大溪水岸花卉農遊「花彩盛艷」活動，本月16日起在桃園大溪月眉休閒農業區盛大開幕，開幕2日湧進26萬人次賞花遊大溪，為地方帶來商機。圖／桃園市農業局提供
桃園大溪水岸花卉農遊「花彩盛艷」活動，本月16日起在桃園大溪月眉休閒農業區盛大開幕，開幕2日湧進26萬人次賞花遊大溪，為地方帶來商機。圖／桃園市農業局提供
桃園大溪水岸花卉農遊「花彩盛艷」活動，本月16日起在桃園大溪月眉休閒農業區盛大開幕，開幕2日湧進26萬人次賞花遊大溪，為地方帶來商機。圖／桃園市農業局提供
桃園大溪水岸花卉農遊「花彩盛艷」活動，本月16日起在桃園大溪月眉休閒農業區盛大開幕，開幕2日湧進26萬人次賞花遊大溪，為地方帶來商機。圖／桃園市農業局提供
桃園大溪水岸花卉農遊「花彩盛艷」活動，本月16日起在桃園大溪月眉休閒農業區盛大開幕，開幕2日湧進26萬人次賞花遊大溪，為地方帶來商機。圖／桃園市農業局提供
桃園大溪水岸花卉農遊「花彩盛艷」活動，本月16日起在桃園大溪月眉休閒農業區盛大開幕，開幕2日湧進26萬人次賞花遊大溪，為地方帶來商機。圖／桃園市農業局提供
桃園大溪水岸花卉農遊「花彩盛艷」活動，本月16日起在桃園大溪月眉休閒農業區盛大開幕，開幕2日湧進26萬人次賞花遊大溪，為地方帶來商機。圖／桃園市農業局提供

桃園 花田 賞花

延伸閱讀

桃園住家裝設火災警報器達9成8 關鍵原因曝光

還沒上車就關門…桃園某私立高職女學生左腿遭輾 家長控校方不積極處理

桃園國土功能分區圖未交 市府：通盤檢討後提報

把握最後機會！ 桃園老字號地標「可口可樂世界」博物館 12月起休館暫別

相關新聞

台版普羅旺斯花開約7成 浪漫紫色花海至12/1

有「台版普羅旺斯」之稱的桃園市楊梅區仙草花田，位於上湖派出所附近，今年約種植約4公頃，目前花開7至8成，預計下周可以看到...

桃園大溪水岸花卉農遊12公頃超好拍 創商機店家開心

桃園大溪水岸花卉農遊「花彩盛艷」活動，本月16日起在桃園大溪月眉休閒農業區盛大開幕，開幕2日湧進26萬人次賞花遊大溪，為...

拱天宮每年500萬人進香 西濱白沙屯路段25、26日將交管

台61線西濱快速公路白沙屯路段11月25、26日將辦理路面鋪設作業，屆時將實施交通管制，並封閉北上部分高架路段，公路局提...

桃園住家裝設火災警報器達9成8 關鍵原因曝光

桃園市長張善政今日中午前往大園區，出席義勇消防總隊防火宣導大隊進階訓練，及口才交流賽、頒獎，指出防宣大隊在去年完成約84...

影／賞花海不會退潮流 苗栗獅潭「仙草花節」熱鬧登場

苗栗縣獅潭鄉的年度旅遊盛會「仙草花節」今天登場，以仙境夢遊的主題，將一連在2個周休假期安排活動，賞花期可達1個月，上午開...

全國首創共融遊戲場易讀手冊 竹市今正式發行

新竹市設有30處共融式遊具的公園和廣場，為讓民眾了解位置和介紹，新竹市政府今天推出全國首本共融遊戲場易讀手冊《認識新竹市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。