快訊

12強Live／5局上林立安打發威加日本投手免費送分 中華3:4落後

金馬61／《鬼才之道》2金到手！得獎名單不斷更新

金馬紅毯／「2主持人」混亂出包乾笑 尷尬畫面全都播

拱天宮每年500萬人進香 西濱白沙屯路段25、26日將交管

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台61線西濱快速公路白沙屯路段11月25、26日將辦理路面鋪設作業，屆時將實施交通管制，並封閉部分高架路段，公路局提醒用路人配合現場指揮改道行駛。圖／公路局提供
台61線西濱快速公路白沙屯路段11月25、26日將辦理路面鋪設作業，屆時將實施交通管制，並封閉部分高架路段，公路局提醒用路人配合現場指揮改道行駛。圖／公路局提供

台61線西濱快速公路白沙屯路段11月25、26日將辦理路面鋪設作業，屆時將實施交通管制，並封閉北上部分高架路段，公路局提醒用路人配合現場指揮改道行駛。

公路局表示，苗栗工務段辦理台61線111公里400公尺處的白沙屯路段道路改善工程，11月25日（周一)上午7點至26日（周二)晚間6點止，將管制車輛通行，屆時將封閉台61線111公里428公尺至112公里600公尺處的北上高架路段，欲北上車輛請提早於台61線112公里600公尺處的白沙屯匝道匯出，接台1線公路後，再立即左轉接回台61線北上匯入匝道繼續往北行駛。

施工封閉期間，請用路人遵循現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息可收聽FM94.5警廣台中分台的路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告https://www.thb.gov.tw/或智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw/。施工期間造成不便請見諒。

縣府指出，通霄白沙屯拱天宮目前依中華電信統計，每年有500萬人前來進香，白沙屯路段上、下匝道車流多，縣警局已指示投入警力交通疏導，強化周邊道路行車動線順暢，即時掌握路況，並提醒用路人注意可變資訊看板（CMS）交通管制及訊息。

交通管制 白沙屯

延伸閱讀

豐原圓環東路逾百棵行道樹遭斷頭式修剪惹議 公路局回應了

林口台61線重大車禍！汽車遭砂石車前後夾擊、駕駛送醫搶救中

大甲鎮瀾宮重修慶成 「進喔！」聲中白沙屯鎮瀾宮媽祖再相會

白沙屯拱天宮三媽祖抵大甲 大長串鞭炮迎駕聲勢驚人

相關新聞

台版普羅旺斯花開約7成 浪漫紫色花海至12/1

有「台版普羅旺斯」之稱的桃園市楊梅區仙草花田，位於上湖派出所附近，今年約種植約4公頃，目前花開7至8成，預計下周可以看到...

拱天宮每年500萬人進香 西濱白沙屯路段25、26日將交管

台61線西濱快速公路白沙屯路段11月25、26日將辦理路面鋪設作業，屆時將實施交通管制，並封閉北上部分高架路段，公路局提...

桃園住家裝設火災警報器達9成8 關鍵原因曝光

桃園市長張善政今日中午前往大園區，出席義勇消防總隊防火宣導大隊進階訓練，及口才交流賽、頒獎，指出防宣大隊在去年完成約84...

影／賞花海不會退潮流 苗栗獅潭「仙草花節」熱鬧登場

苗栗縣獅潭鄉的年度旅遊盛會「仙草花節」今天登場，以仙境夢遊的主題，將一連在2個周休假期安排活動，賞花期可達1個月，上午開...

全國首創共融遊戲場易讀手冊 竹市今正式發行

新竹市設有30處共融式遊具的公園和廣場，為讓民眾了解位置和介紹，新竹市政府今天推出全國首本共融遊戲場易讀手冊《認識新竹市...

紫爆花海來了！新竹「仙草秘境」開6成 12月初將滿開

每年仙草花季最受歡迎的景點就是南山里的「仙草一分田」，粉紫色花海盛放，猶如置身夢中幻境，秘境仙草花田近期已經開了近6成，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。