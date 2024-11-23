拱天宮每年500萬人進香 西濱白沙屯路段25、26日將交管

台61線西濱快速公路白沙屯路段11月25、26日將辦理路面鋪設作業，屆時將實施交通管制，並封閉北上部分高架路段，公路局提醒用路人配合現場指揮改道行駛。

公路局表示，苗栗工務段辦理台61線111公里400公尺處的白沙屯路段道路改善工程，11月25日（周一)上午7點至26日（周二)晚間6點止，將管制車輛通行，屆時將封閉台61線111公里428公尺至112公里600公尺處的北上高架路段，欲北上車輛請提早於台61線112公里600公尺處的白沙屯匝道匯出，接台1線公路後，再立即左轉接回台61線北上匯入匝道繼續往北行駛。

施工封閉期間，請用路人遵循現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息可收聽FM94.5警廣台中分台的路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告https://www.thb.gov.tw/或智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw/。施工期間造成不便請見諒。

縣府指出，通霄白沙屯拱天宮目前依中華電信統計，每年有500萬人前來進香，白沙屯路段上、下匝道車流多，縣警局已指示投入警力交通疏導，強化周邊道路行車動線順暢，即時掌握路況，並提醒用路人注意可變資訊看板（CMS）交通管制及訊息。