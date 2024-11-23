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桃園住家裝設火災警報器達9成8 關鍵原因曝光

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政參加義消總隊防宣大隊進階訓練、口才交流賽及頒獎。圖／新聞處提供
張善政參加義消總隊防宣大隊進階訓練、口才交流賽及頒獎。圖／新聞處提供

桃園市長張善政今日中午前往大園區，出席義勇消防總隊防火宣導大隊進階訓練，及口才交流賽、頒獎，指出防宣大隊在去年完成約8400戶家戶拜訪，舉辦741場防火宣導講座，家戶火災警報器安裝率也顯著提升，展現高執行力與宣導量能。

張善政表示，觀音分隊在宣導屢創佳績，蟬聯口才交流賽冠軍，期勉其他分隊再接再厲，市府將辦更多創新宣導活動，凝聚更多力量，讓桃園防火與防災工作更上一層樓。

消防局表示，截至今年10月，已有85萬3千餘戶安裝住宅用火災警報器，安裝率高達98.76%，住警器成功示警件數共計318 件，有效提升火災預防成效，同時降低火災造成的生命財產損失。此外，義消夥伴由2758名增加到目前的3118名，2年增加13%，消防局將積極完善義消相關訓練、福利及裝備，讓義消團隊有能力推展更優質的防救災任務。

消防局說明，防宣分隊人員執行家戶訪視及防火宣導，表達能力尤為重要，此次口才交流賽是許多防宣人員發揮創意，並利用自己假日時間辛苦排練的成果，各隊凝聚向心力爭取佳績，展現出活潑有創意的宣導，一定能應用於日常的宣導，提升民眾防火防災意識。

今日包括立法委員涂權吉、桃園市議會議長邱奕勝、議員徐其萬、市府消防局長龔永信、義勇消防總隊防火宣導大隊大隊長盧秀麗、消防協會理事長呂長安等都出席活動。

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