快訊

12強賽／打線出爐！陳傑憲腳腫脹先休兵 曾總為換先發向日本致歉

搭「信賴」順風車 黨內人士揭洪申翰3項不適任理由：用人邏輯看不懂

12強賽／保留王牌林昱珉拚奪冠 今晚中華隊抗日先發投手換他上陣

台版普羅旺斯花開約7成 浪漫紫色花海至12/1

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
有「台版普羅旺斯」之稱的桃園市楊梅區仙草花田，位於上湖派出所附近，今年約種植約4公頃，目前花開7至8成，預計下周可以看到滿滿紫色花海，今起展開為期9天的仙草嘉年華活動。記者翁唯真／攝影
有「台版普羅旺斯」之稱的桃園市楊梅區仙草花田，位於上湖派出所附近，今年約種植約4公頃，目前花開7至8成，預計下周可以看到滿滿紫色花海，今起展開為期9天的仙草嘉年華活動。記者翁唯真／攝影

有「台版普羅旺斯」之稱的桃園市楊梅區仙草花田，位於上湖派出所附近，今年約種植約4公頃，目前花開7至8成，預計下周可以看到滿滿紫色花海，今起展開為期9天的仙草嘉年華活動。

仙草嘉年華串聯在地農場，並結合仙草種植養護、食農教育、仙草產品開發，推出一系列農事體驗活動。桃園市農業局說，平假日也規畫接駁車，每20分鐘一班，從台鐵富岡車站出發，假日還增班從楊梅火車站出發。

活動即日起至12月1日為期9天，展區以象徵純真、童趣的遊樂園為發想，結合楊梅純樸美麗的農田景致，打造楊梅限定紫色花田，兼具夢幻與創意設計的亮點造型藝術「花田遊樂園」、「糖果鞦韆」、「甜點派對」、「茶壺飛飛」等，成為拍照打卡的絕佳景點，每年總吸引不少遊客前往。

桃園市副市長蘇俊賓表示，今年10月接連遭受2個颱風侵襲，市府團隊與農業局、農會全力協助減少損耗，讓活動得以順利登場，這2年活動特別融入永續生態概念，透過使用環保農膜與紙膜，成功減少廢棄物，展現環境友善的創新嘗試。

農業局今年在楊梅及新屋區學童營養午餐中加入在地仙草甜點，透過飲食連結故鄉農業。活動也設「小小仙草班」，帶領孩子們從種植、照顧到製作仙草產品，體驗農產製程，深刻感受土地的珍貴與付出得來的不易。

本次嘉年華還有許多亮點活動，11月30日「樂園午茶時光」結合在地特色，品嘗仙草及客家米食，一同認識楊梅客家文化與酪農業、12月1日「花田奇幻狂想曲」由紅鼻子馬戲團帶來三個小丑的趣味演出，及民謠雙男聲Theseus忒修斯樂團帶來精彩的民謠歌曲。

活動期間為防範展區周邊交通擁塞，逢假日實施道路交通管制，平、假日皆規畫綠線接駁車，每20分鐘一班，從台鐵富岡車站出發；假日增設紅線與白線接駁車，每15分鐘一班，紅線從台鐵楊梅車站出發。

有「台版普羅旺斯」之稱的桃園市楊梅區仙草花田，位於上湖派出所附近，今年約種植約4公頃，目前花開7至8成，預計下周可以看到滿滿紫色花海，今起展開為期9天的仙草嘉年華活動。記者翁唯真／攝影
有「台版普羅旺斯」之稱的桃園市楊梅區仙草花田，位於上湖派出所附近，今年約種植約4公頃，目前花開7至8成，預計下周可以看到滿滿紫色花海，今起展開為期9天的仙草嘉年華活動。記者翁唯真／攝影
有「台版普羅旺斯」之稱的桃園市楊梅區仙草花田，位於上湖派出所附近，今年約種植約4公頃，目前花開7至8成，預計下周可以看到滿滿紫色花海，今起展開為期9天的仙草嘉年華活動。記者翁唯真／攝影
有「台版普羅旺斯」之稱的桃園市楊梅區仙草花田，位於上湖派出所附近，今年約種植約4公頃，目前花開7至8成，預計下周可以看到滿滿紫色花海，今起展開為期9天的仙草嘉年華活動。記者翁唯真／攝影
有「台版普羅旺斯」之稱的桃園市楊梅區仙草花田，位於上湖派出所附近，今年約種植約4公頃，目前花開7至8成，預計下周可以看到滿滿紫色花海，今起展開為期9天的仙草嘉年華活動。記者翁唯真／攝影
有「台版普羅旺斯」之稱的桃園市楊梅區仙草花田，位於上湖派出所附近，今年約種植約4公頃，目前花開7至8成，預計下周可以看到滿滿紫色花海，今起展開為期9天的仙草嘉年華活動。記者翁唯真／攝影

台鐵 桃園 花田

延伸閱讀

影／賞花海不會退潮流 苗栗獅潭「仙草花節」熱鬧登場

紫爆花海來了！新竹「仙草秘境」開6成 12月初將滿開

「2024高雄鹹酥雞嘉年華」5家炸物這2天開吃！還有人氣票選與音樂饗宴

紫色浪漫席捲楊梅！「桃園仙草花節」花田遊樂園浪漫賞花趣

相關新聞

桃園社造邁入30年首度增社區美學項目 張善政曝心聲

2024桃園社造博覽會今起至12月1日於中原文創園區舉行，今年主題以「擱來一擺」為題，象徵社造30年，桃園仍在社造之路上...

好消息「快捷七號」明2月通車 竹北高鐵可達竹市高中職四校

新竹客運在桃竹苗不再續營公路客運，近期雖有其他客運業者代駛，但民眾卻發現因時刻不準或車滿過站不停，造成學生通勤相當辛苦。...

台版普羅旺斯花開約7成 浪漫紫色花海至12/1

有「台版普羅旺斯」之稱的桃園市楊梅區仙草花田，位於上湖派出所附近，今年約種植約4公頃，目前花開7至8成，預計下周可以看到...

影／賞花海不會退潮流 苗栗獅潭「仙草花節」熱鬧登場

苗栗縣獅潭鄉的年度旅遊盛會「仙草花節」今天登場，以仙境夢遊的主題，將一連在2個周休假期安排活動，賞花期可達1個月，上午開...

全國首創共融遊戲場易讀手冊 竹市今正式發行

新竹市設有30處共融式遊具的公園和廣場，為讓民眾了解位置和介紹，新竹市政府今天推出全國首本共融遊戲場易讀手冊《認識新竹市...

紫爆花海來了！新竹「仙草秘境」開6成 12月初將滿開

每年仙草花季最受歡迎的景點就是南山里的「仙草一分田」，粉紫色花海盛放，猶如置身夢中幻境，秘境仙草花田近期已經開了近6成，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。