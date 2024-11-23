台版普羅旺斯花開約7成 浪漫紫色花海至12/1

有「台版普羅旺斯」之稱的桃園市楊梅區仙草花田，位於上湖派出所附近，今年約種植約4公頃，目前花開7至8成，預計下周可以看到滿滿紫色花海，今起展開為期9天的仙草嘉年華活動。

仙草嘉年華串聯在地農場，並結合仙草種植養護、食農教育、仙草產品開發，推出一系列農事體驗活動。桃園市農業局說，平假日也規畫接駁車，每20分鐘一班，從台鐵富岡車站出發，假日還增班從楊梅火車站出發。

活動即日起至12月1日為期9天，展區以象徵純真、童趣的遊樂園為發想，結合楊梅純樸美麗的農田景致，打造楊梅限定紫色花田，兼具夢幻與創意設計的亮點造型藝術「花田遊樂園」、「糖果鞦韆」、「甜點派對」、「茶壺飛飛」等，成為拍照打卡的絕佳景點，每年總吸引不少遊客前往。

桃園市副市長蘇俊賓表示，今年10月接連遭受2個颱風侵襲，市府團隊與農業局、農會全力協助減少損耗，讓活動得以順利登場，這2年活動特別融入永續生態概念，透過使用環保農膜與紙膜，成功減少廢棄物，展現環境友善的創新嘗試。

農業局今年在楊梅及新屋區學童營養午餐中加入在地仙草甜點，透過飲食連結故鄉農業。活動也設「小小仙草班」，帶領孩子們從種植、照顧到製作仙草產品，體驗農產製程，深刻感受土地的珍貴與付出得來的不易。

本次嘉年華還有許多亮點活動，11月30日「樂園午茶時光」結合在地特色，品嘗仙草及客家米食，一同認識楊梅客家文化與酪農業、12月1日「花田奇幻狂想曲」由紅鼻子馬戲團帶來三個小丑的趣味演出，及民謠雙男聲Theseus忒修斯樂團帶來精彩的民謠歌曲。