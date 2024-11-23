影／賞花海不會退潮流 苗栗獅潭「仙草花節」熱鬧登場

苗栗縣獅潭鄉的年度旅遊盛會「仙草花節」今天登場，以仙境夢遊的主題，將一連在2個周休假期安排活動，賞花期可達1個月，上午開幕，遊客、親子人潮一波波不斷湧入，徜徉在迷人的紫色花海中，拍照、賞景打卡，為這個全縣人口最少、高齡化最嚴重的小鄉帶來「觀光財 」。

獅潭鄉公所從2021年辦仙草花節至今，年年有亮點，今年第4屆安排在11月23、24、30及12月1日兩個周休假期推出，盼每年透過仙草花節帶動獅潭整體的觀光旅遊發展。縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富及各鄉鎮市農會幹部、鄉鎮長多人到場參加開幕。

今年加碼推出限量1000份的仙草美食護照，內含價值500元以上的優惠券，包括仙草凍、仙草霜淇淋、仙草茶、仙草凍檸茶及仙草冰淇淋等甜品5選3兌換券，還有新店老街人氣店家提供的優惠券，仙草護照開賣2星期就被搶購一空。

4天主活動規畫接駁車從苗栗火車站到會場，時間從上午8點30分到下午2點30分，每30分鐘一班車；從活動會場到苗栗車站接駁，從上午10點10分到下午5點10分，也是每30分鐘一班車。

獅潭種的仙草多是一、二分地的小面積栽培，產量足夠農戶製作仙草使用，鄉公所為辦仙草花節種了六分地，反而成了全鄉「最大戶」，仙草開花後膠質減少、失去製作仙草凍價值，但仙草花節帶來觀光、遊客人潮，成為一大「觀光財」

農業課長李淑敏說，鄉公所一直想推出具有在地特色的活動，由於鄉內已有些業者經營仙草店多年，打出品牌，她是學農業的，見過仙草花迷人的模樣，所以嘗試推出「仙草花節」並販售仙草美食護照，結合市集給予消費者優惠，今年仙草護照被搶購一空，的確創造出觀光效益。