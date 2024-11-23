全國首創共融遊戲場易讀手冊 竹市今正式發行

新竹市設有30處共融式遊具的公園和廣場，為讓民眾了解位置和介紹，新竹市政府今天推出全國首本共融遊戲場易讀手冊《認識新竹市共融遊戲場》，代理市長邱臣遠今天在記者會宣布，歡迎民眾索取並使用。

竹市領有身心障礙證明者約有1萬8535人，為響應12月3日「國際身心障礙者日」，新竹市政府今年以「共融同樂、綻FUN新竹」為主題，舉辦系列活動，今天在頂竹圍公園舉辦了共融式遊具體驗活動及CRPD宣導園遊會，邱臣遠指出，無障礙設施及平等參與是實現友善幸福城市的重要指標。

市府團隊今日推出全國首本共融遊戲場易讀手冊《認識新竹市共融遊戲場》，該手冊以插圖和簡單易懂的文字介紹竹市30處設有共融式遊具的公園和廣場。

社會處長黃佳婷表示，今天「共融同樂CRPD宣導園遊會」活動特別邀請了致力推動遊戲平權的「身障童盟」秘書長周淑菁進行「共融式遊戲場理念大解密」的活動，並帶領現場民眾實地體驗共融遊具，強調「人與人、人與環境的友善共融」設計理念。

社會處表示，為響應今年的國際身心障礙者日系列活動，除了今日的活動外，市府將於11月29日至12月5日，在竹市身心障礙就業綜合大樓舉辦「身心障礙平權施政成果暨服務成果展」。