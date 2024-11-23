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紫爆花海來了！新竹「仙草秘境」開6成 12月初將滿開
每年仙草花季最受歡迎的景點就是南山里的「仙草一分田」，粉紫色花海盛放，猶如置身夢中幻境，秘境仙草花田近期已經開了近6成，等到12月初時，將可在粉紅花海中拍美照，還可參與12月7、8日關西仙草節，體驗一場結合自然風光、在地文化與創意互動的仙草盛會。
關西鎮以仙草產業聞名，鎮內的南山里打造的仙草花田，被稱為秘境仙草花田，每年都吸引遊客湧入仙草田間取景，拍下網美照，景致美不勝收。
關西鎮公所今年將在12月7日、8日，於關西鎮農會仙草加工廠舉辦「2024關西仙草節」，本次活動以「仙樂園」為主題，活動不僅展示關西鎮的特色仙草產業，還首次推出小鎮風格的「LINE實境解謎遊戲」，設有豐富的農特產品、手作 DIY體驗和闖關活動，闖關完成即贈送100元現場抵用券(於活動當天現場攤商使用，限量2千張)，適合全家大小一起來「嚐仙」，共度歡樂週末。
關西鎮公所表示，今年活動亮點之一，是首次推出結合小鎮特色的「LINE實境解謎遊戲」，讓遊客在行走間探索小鎮角落，認識關西的人文故事與自然景觀，增添活動的趣味性與互動性。
活動現場除了解謎挑戰，還有文農市集、社區博覽會、手作體驗和農產 DIY活動等豐富活動，為親子提供親近自然、學習製作的機會，活動期間設有接駁車服務，方便民眾從停車場前往鎮上特色景點及周邊農場，讓遊客能輕鬆穿梭於小鎮的精華景點中。
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