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桃園社造邁入30年首度增社區美學項目 張善政曝心聲
2024桃園社造博覽會今起至12月1日於中原文創園區舉行，今年主題以「擱來一擺」為題，象徵社造30年，桃園仍在社造之路上前行，桃園市文化局除42個社造群體外，還有13個今年首次試辦社區美學推薦示範點，共補助564萬元提供社區或個人來申請。桃園市長張善政表示，桃園多年來在全國社區營造評比中屢屢奪得第1名，展現桃園市社區的深厚底蘊、凝聚力以及地方文化魅力，期望繼續努力。
張善政說，社區營造的核心在於發掘並放大地方優勢，不論是文化、歷史、自然景觀，還是最重要的向心力凝聚，桃園多年來在全國社區營造評比中屢屢奪得第1名，展現桃園市社區的深厚底蘊、凝聚力以及地方文化魅力，感謝社區營造夥伴的努力，未來市府也將繼續與社造夥伴攜手共同創美好家園。
張分享，社區營造讓離鄉的人始終對家鄉心懷牽掛，如同他即使已經離鄉多年，仍然懷念小時候外婆家的味道，又例如今日帶來演出的竹圍社區太鼓隊，即使各自搬遷分散，仍可迅速集結，為今日活動帶來精彩表演，體現社區營造帶給每個人的深刻影響。
文化局表示，本次活動展覽分為「社造願景」、「觀點紀錄」、「公民行動」及「社區美力」等 4 大主題，並由藝術家帶領 42 個社造點，以生態故事球、共筆彩繪、編織等共創方式，讓民眾在觀展中感受社區活力與創意。也首次增加社區美學藝術進入社區，並由13個區公所先推薦示範點。
文化局指出，社造博覽會今起至12月1日，每日上午10時到下午6時，活動期間安排規畫社造市集、體驗活動、舞臺表演、新住民繪本推廣、社造課程以及社區走讀行程等6大互動主題，超過50場推廣活動，歡迎大家一同沉浸在桃園社造的熱情與成果，詳情請上「桃園社區營造中心」臉書粉絲專頁查詢。
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