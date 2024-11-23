快訊

異世界電梯？開和關還多一顆按鈕 內行人解惑大讚：超貼心

完全不會流汗！專家教飯後10分鐘小動作「有效減緩血糖飆升」：坐著就能做

薄瓜瓜喜宴中西合璧 東方紅喜氣結合西式戶外婚禮雙元素

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園社造邁入30年首度增社區美學項目 張善政曝心聲

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2024桃園社造博覽會今起至12月1日於中原文創園區舉行，今年主題以「擱來一擺」為題，象徵社造30年，桃園仍在社造之路上前行。記者翁唯真／攝影
2024桃園社造博覽會今起至12月1日於中原文創園區舉行，今年主題以「擱來一擺」為題，象徵社造30年，桃園仍在社造之路上前行。記者翁唯真／攝影

2024桃園社造博覽會今起至12月1日於中原文創園區舉行，今年主題以「擱來一擺」為題，象徵社造30年，桃園仍在社造之路上前行，桃園市文化局除42個社造群體外，還有13個今年首次試辦社區美學推薦示範點，共補助564萬元提供社區或個人來申請。桃園市長張善政表示，桃園多年來在全國社區營造評比中屢屢奪得第1名，展現桃園市社區的深厚底蘊、凝聚力以及地方文化魅力，期望繼續努力。

張善政說，社區營造的核心在於發掘並放大地方優勢，不論是文化、歷史、自然景觀，還是最重要的向心力凝聚，桃園多年來在全國社區營造評比中屢屢奪得第1名，展現桃園市社區的深厚底蘊、凝聚力以及地方文化魅力，感謝社區營造夥伴的努力，未來市府也將繼續與社造夥伴攜手共同創美好家園。

張分享，社區營造讓離鄉的人始終對家鄉心懷牽掛，如同他即使已經離鄉多年，仍然懷念小時候外婆家的味道，又例如今日帶來演出的竹圍社區太鼓隊，即使各自搬遷分散，仍可迅速集結，為今日活動帶來精彩表演，體現社區營造帶給每個人的深刻影響。

文化局表示，本次活動展覽分為「社造願景」、「觀點紀錄」、「公民行動」及「社區美力」等 4 大主題，並由藝術家帶領 42 個社造點，以生態故事球、共筆彩繪、編織等共創方式，讓民眾在觀展中感受社區活力與創意。也首次增加社區美學藝術進入社區，並由13個區公所先推薦示範點。

文化局指出，社造博覽會今起至12月1日，每日上午10時到下午6時，活動期間安排規畫社造市集、體驗活動、舞臺表演、新住民繪本推廣、社造課程以及社區走讀行程等6大互動主題，超過50場推廣活動，歡迎大家一同沉浸在桃園社造的熱情與成果，詳情請上「桃園社區營造中心」臉書粉絲專頁查詢。

2024桃園社造博覽會今起至12月1日於中原文創園區舉行，今年主題以「擱來一擺」為題，象徵社造30年，桃園仍在社造之路上前行。記者翁唯真／攝影
2024桃園社造博覽會今起至12月1日於中原文創園區舉行，今年主題以「擱來一擺」為題，象徵社造30年，桃園仍在社造之路上前行。記者翁唯真／攝影
2024桃園社造博覽會今起至12月1日於中原文創園區舉行，今年主題以「擱來一擺」為題，象徵社造30年，桃園仍在社造之路上前行。記者翁唯真／攝影
2024桃園社造博覽會今起至12月1日於中原文創園區舉行，今年主題以「擱來一擺」為題，象徵社造30年，桃園仍在社造之路上前行。記者翁唯真／攝影

張善政 文化局 桃園 社區營造

延伸閱讀

桃竹苗大矽谷研商會 4首長共推合作盼發展地方

桃竹苗大矽谷計畫面臨難題 張善政指桃園產業用地不足

桃13農會總幹事全登記候聘 張善政送好彩頭盼一起連任

張善政成桃竹苗新共主？ 4縣市首長齊聚研商大矽谷計畫

相關新聞

桃園社造邁入30年首度增社區美學項目 張善政曝心聲

2024桃園社造博覽會今起至12月1日於中原文創園區舉行，今年主題以「擱來一擺」為題，象徵社造30年，桃園仍在社造之路上...

好消息「快捷七號」明2月通車 竹北高鐵可達竹市高中職四校

新竹客運在桃竹苗不再續營公路客運，近期雖有其他客運業者代駛，但民眾卻發現因時刻不準或車滿過站不停，造成學生通勤相當辛苦。...

被點名未交國土功能分區圖 桃園巿府：將與通檢資料一起報

國土計畫法預計明年4月上路，行政院日前點名新北、桃園等8縣市未提交國土功能分區圖，呼籲盡快提交才能有下一步作業與討論；桃...

完工變開工！大湖鄉公所拆除重建工程今天「二度動土」

苗栗縣大湖鄉公所及代表會辦公廳舍重建工程上午動土開工，工程斥資2億多元，工期450天；這項工程早在2022年底就已動土，...

加速軌道建設 長庚輕軌併林口輕軌納北北基桃合作議題

1200通勤月票上路後，機場捷運運量提升，帶動地方建設發展；新北市政府日前宣布林口輕軌從遠期路網調整成優先路網，修改計畫...

航空城海口里盼徵收住戶不甘權益受損 下周交通部陳情

桃園航空城區段徵收工作已經結束，大園區過田聚落、光明社區和東隆凱悅社區早期因為部分屋主不希望被徵收，3個社區聚落被排除未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。