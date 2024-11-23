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被點名未交國土功能分區圖 桃園巿府：將與通檢資料一起報
國土計畫法預計明年4月上路，行政院日前點名新北、桃園等8縣市未提交國土功能分區圖，呼籲盡快提交才能有下一步作業與討論；桃園市政府表示，桃園正依中央重大建設辦理全市國土計畫專案通談檢討，預計下個月辦理公展與說明會，檢討資料將與功能分區圖一併報請內政部審議。
桃園市都發局指出，國土計畫制度施行，國土功能分區圖將同時發生效力，代表未來開發建設須符合計畫指導類型、區位與總量。由於桃園2021年的國土計畫尚有不足，市府擬定「國土計畫專案通盤檢討」草案，配合桃竹苗大矽谷與龍科三期計畫重新指認產業廊帶，指引鐵路地下化都會結構轉型發展，預為保留社福、長照與觀光等發展區位。
都發局表示，國土專案通檢已接近完成，預定12月辦理公開展覽，屆時也會到各行政區舉辦說明會，內容待本市國土審議會通過，將併同國土功能分區圖（三階）報內政部審議，配合中央及法令實施國土計畫。
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