完工變開工！大湖鄉公所拆除重建工程今天「二度動土」

苗栗縣大湖鄉公所及代表會辦公廳舍重建工程上午動土開工，工程斥資2億多元，工期450天；這項工程早在2022年底就已動土，原定今年底完工，但承包商在拆除舊大樓後因出現「爭議」，今年4月鄉公所與業者解約，上個月重新招標完成，受此影響，大樓工程至少延宕2年。

大湖鄉公所是縣內第7個獲前瞻計畫補助辦理舊廳舍拆除重建工程的鄉鎮，獲中央最高額度1億元補助，鄉公所自籌1億多元，總經費逾2億元，規畫地下1層、地上3層的新大樓，並配合多元目標使用，在一樓規畫有公共托育中心；工程在前鄉長胡娘妹卸任前辦理動土，但全案疑因出現採購法爭議而停擺。

鄉公所上午舉辦動土開工典禮，縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部聯合服務中心李貴富等多人到場參加，與鄉長黃惠琴共同進行祝禱、動土儀式，場面熱絡。

大湖鄉公所舊辦公廳舍在1977年興建完成，先前已使用46年，2014年經台灣省土木技師公會鑑定有結構安全疑慮，建議拆除重建；新建公所規畫地下1層，地上3層，地下室作為停車使用，一、二 樓為公所辦公空間，三樓為代表會，一樓另設有公共托育中心，總建坪約1022 坪。

鄉公所表示，新大樓與先前的規畫大致相同，僅部分格局略作調整，顧及部分民眾和人員需求，3樓闢出小塊露天空間設「吸菸區」。