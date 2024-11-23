好消息「快捷七號」明2月通車 竹北高鐵可達竹市高中職四校

新竹客運在桃竹苗不再續營公路客運，近期雖有其他客運業者代駛，但民眾卻發現因時刻不準或車滿過站不停，造成學生通勤相當辛苦。對此，新竹縣府日前緊急協調業者調撥車輛因應，今天也宣布支線公車「快捷9號」將於明年2月開學前通車，沿途串連新竹高鐵周邊，並將停靠多間學校，如六家高中、東海國小、新竹高工、新竹女中、新竹高中與新竹高商等，提升就學的便利性。

新竹縣長楊文科強調，完備雙核心和路網再優化是新竹縣公共運輸兩大主軸！他最重視的就是學生通學一定有車可搭，而且準時不會遲到，縣府交旅處會全力協助新接手營運客運公司突破司機人力和班次短缺，即將通車的「快捷9號」將能協助滿足學生通學需求。他同時將減碳永續無縫接軌的大眾運輸路網佈建，視為重大政策專案處理。

竹縣府交通旅遊處說明，「快捷9號」預計於明年2月開學前通車，將從「竹北勝利八街停車場調度站」發車，沿途行經高鐵新竹站及竹北生醫園區，以串連新竹高鐵周邊，並將停靠多間學校，如六家高中、東海國小、新竹高工、新竹女中、新竹高中與新竹高商等，相信能盡早提升新竹縣學生往來新竹市就學的便利性。

此外，縣府將陸續規畫相關支線公車闢駛，例如「快捷10號」，預計行駛湖口、新豐至竹北，期望搭配115年啟用的竹東轉運中心，完善新竹縣雙核心路網。