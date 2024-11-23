快訊

12強賽Live／中華隊晉級劇本撰寫中！美國5：2領先委內瑞拉

比新注音好用…年輕人為何不用倉頡、嘸蝦米輸入法？網點出關鍵真相

2024年代表詞是啥？網友一面倒「2字擇1」諷：立意良善

加速軌道建設 長庚輕軌併林口輕軌納北北基桃合作議題

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
新北市政府日前宣布林口輕軌從遠期路網調整成優先路網，修改計畫拚明年送審，鄰近林口的桃園龜山居民也關心長庚輕軌進度，傳桃園市政府已拋併線議題，納入北北基桃合作平台討論。記者陳俊智／攝影
新北市政府日前宣布林口輕軌從遠期路網調整成優先路網，修改計畫拚明年送審，鄰近林口的桃園龜山居民也關心長庚輕軌進度，傳桃園市政府已拋併線議題，納入北北基桃合作平台討論。記者陳俊智／攝影

1200通勤月票上路後，機場捷運運量提升，帶動地方建設發展；新北市政府日前宣布林口輕軌從遠期路網調整成優先路網，修改計畫拚明年送審，鄰近林口的桃園龜山居民也關心長庚輕軌進度，傳桃園市政府已拋併線議題，納入北北基桃合作平台討論。

民進黨桃園市議員陳雅倫指出，新北林口與桃園龜山大坪頂地區是共同生活圈，林口輕軌改為先期計畫已成地方熱議話題，桃園規劃的長庚輕軌進度也成居民關注焦點。龜山大坪頂地區雖然有機捷，但機捷站點不多，服務範圍有限，地方真的需要一條深入地方又兼顧城際疏運的捷運。

其實，長庚輕軌本來就是桃園市政府的先期計畫，但由於路網僅止於桃園境內，審查進度緩慢，林口輕軌若順利修改，地方都盼桃園、新北合作，2條路線合併一起提報，讓「城市輸運」變「城際疏運」，提高審查與辦理進度。

桃園市捷運工程局指出，桃園長庚線規劃已久，路線從北到南大致呈現「人」字形，以機捷A8站分為忠義段和文化段，忠義段從A8站往南行經龜山復興路、忠義路、長壽路、自強西路、陸光路、桃林鐵路路廊進入桃園市區，文化段則從A8站往北行經復興路、文化二路「林口工五工業區擴大變更計畫」銜接機捷A7站。

捷工局表示，桃園長庚線的起點是新北林口線的終點，考量林口及龜山大坪頂地區為共同生活圈，2市捷運應相互串聯，市府已將長庚線整併林口線議題納入北北基桃合作平台，將配合林口線調整成先期路網後共同推動。

陳雅倫表示，近年新北林口、桃園龜山移入人口不斷成長，道路交通負荷已經滿載，塞車已成常態，而且越來越嚴重，種種現象都凸顯長庚線與林口線的重要性，無論如何，一定要趕快做，而施工可能為地方帶來交通黑暗期，相關配到也應提前規畫準備。

林口 桃園 長庚

延伸閱讀

台南規模5.4地震 高雄捷運、輕軌「全線列車一度停駛」

林口台61線重大車禍！汽車遭砂石車前後夾擊、駕駛送醫搶救中

黃敏惠、王美惠聯手爭取連接嘉縣市輕軌 交長：會加快行動

桃市議員爆鄭文燦性騷新科女議員 綠批惡質爆料「無恥」

相關新聞

好消息「快捷七號」明2月通車 竹北高鐵可達竹市高中職四校

新竹客運在桃竹苗不再續營公路客運，近期雖有其他客運業者代駛，但民眾卻發現因時刻不準或車滿過站不停，造成學生通勤相當辛苦。...

加速軌道建設 長庚輕軌併林口輕軌納北北基桃合作議題

1200通勤月票上路後，機場捷運運量提升，帶動地方建設發展；新北市政府日前宣布林口輕軌從遠期路網調整成優先路網，修改計畫...

航空城海口里盼徵收住戶不甘權益受損 下周交通部陳情

桃園航空城區段徵收工作已經結束，大園區過田聚落、光明社區和東隆凱悅社區早期因為部分屋主不希望被徵收，3個社區聚落被排除未...

跟進竹市 竹縣擬補助幼兒輪狀病毒疫苗

新竹市補助0到6歲幼兒輪狀病毒和腸病毒自費疫苗，政策本月上路，令新竹縣家長羨慕不已，縣議員徐瑜新昨在議會質詢也呼籲衛生局...

桃竹苗推大矽谷 張善政成共主？

桃竹竹苗首長張善政、楊文科、邱臣遠和鍾東錦，昨私下齊聚新竹縣政府，共商推動方案。據了解，竹竹苗首長在會前會推舉張善政擔任...

屢遭抗爭 苗縣設土資場朝公辦民營努力

苗栗縣設置土石資源堆置場屢遭抗爭，頭屋鄉除了大桃坪案引發抗爭，另有一家廠商申設現勘時被地方人士阻擋；議員徐永煌、曾玟學都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。