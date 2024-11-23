加速軌道建設 長庚輕軌併林口輕軌納北北基桃合作議題

1200通勤月票上路後，機場捷運運量提升，帶動地方建設發展；新北市政府日前宣布林口輕軌從遠期路網調整成優先路網，修改計畫拚明年送審，鄰近林口的桃園龜山居民也關心長庚輕軌進度，傳桃園市政府已拋併線議題，納入北北基桃合作平台討論。

民進黨桃園市議員陳雅倫指出，新北林口與桃園龜山大坪頂地區是共同生活圈，林口輕軌改為先期計畫已成地方熱議話題，桃園規劃的長庚輕軌進度也成居民關注焦點。龜山大坪頂地區雖然有機捷，但機捷站點不多，服務範圍有限，地方真的需要一條深入地方又兼顧城際疏運的捷運。

其實，長庚輕軌本來就是桃園市政府的先期計畫，但由於路網僅止於桃園境內，審查進度緩慢，林口輕軌若順利修改，地方都盼桃園、新北合作，2條路線合併一起提報，讓「城市輸運」變「城際疏運」，提高審查與辦理進度。

桃園市捷運工程局指出，桃園長庚線規劃已久，路線從北到南大致呈現「人」字形，以機捷A8站分為忠義段和文化段，忠義段從A8站往南行經龜山復興路、忠義路、長壽路、自強西路、陸光路、桃林鐵路路廊進入桃園市區，文化段則從A8站往北行經復興路、文化二路「林口工五工業區擴大變更計畫」銜接機捷A7站。

捷工局表示，桃園長庚線的起點是新北林口線的終點，考量林口及龜山大坪頂地區為共同生活圈，2市捷運應相互串聯，市府已將長庚線整併林口線議題納入北北基桃合作平台，將配合林口線調整成先期路網後共同推動。

陳雅倫表示，近年新北林口、桃園龜山移入人口不斷成長，道路交通負荷已經滿載，塞車已成常態，而且越來越嚴重，種種現象都凸顯長庚線與林口線的重要性，無論如何，一定要趕快做，而施工可能為地方帶來交通黑暗期，相關配到也應提前規畫準備。