航空城海口里盼徵收住戶不甘權益受損 下周交通部陳情

桃園航空城區段徵收工作已經結束，大園區過田聚落、光明社區和東隆凱悅社區早期因為部分屋主不希望被徵收，3個社區聚落被排除未徵收，但是希望納入開發區的住戶10多年來不斷陳情，今年終於換來交通部退一步，日前由國土署以修正都市計畫、公展方式重新檢討。

議員徐其萬表示，目前還是公展期間，其中過田聚落、光明社區（透天厝）有機會翻案加入航空城區段徵收；東隆凱悅社區因為是公寓產權，希望徵收的住戶認為可以比照光明社區視為產權獨立，但是政府目前未鬆口，交通部仍未同意協助，住戶和權益促進會決定25日到交通部陳情。

大園區海口里前里長鄭清木表示，這個月8日國土署在桃園航空城聯合服務中心辦理公展說明會，東隆凱悅社區爭取加入航空城區段徵收的住戶，和航空城原位保留居民權益促進會就指出， 桃園航空城計畫一開始，住宅區就劃在不超過60分貝噪音線區域，海口里位在桃園航空城計劃東北邊，靠近未來第3跑道北起降端，該里早先絕大部分已納入航空城區段徵收範圍內，當初因為少數反對，東隆凱悅社區（公寓建築）才被劃為原建物保留區，不過這社區區已超過70餘分貝， 早已是不爭的事實。

鄭清木說，內政部都委會982次會議決議，申請納入（航空城）區段徵收，須經該筆土地全部所有權人同意後，需地機關評估後再依法定程序辦理，因此獨自留下東隆凱悅社區未徵收，事實上該社區每戶皆屬於獨立產權可自由處分，就像光明社區一樣，982的決議限制不合理，而且屋主是配合政府的重大政策，權益受影響政府要就要有特別的考量。

鄭清木和促進會強調，東隆凱悅緊鄰機場第3跑道，不但已經位在超過60分貝噪音的區域，也在航高管制區，以後這個區域不可能蓋7樓高的建築，那怎麼會留一個7樓公寓在這裡？凸顯政府的航高管制有問題，何況未來第3跑到完成後，地勢會變成跑道高、社區低的情況，讓人憂心上千公頃的機場排水往社區這邊流，一旦遇上豪大雨很容易衍生水患。

議員徐其萬指出，東隆凱悅社區靠機場第3跑道這麼近，成了恐攻第一排，明顯違反國際機場航空保安要求。 再者未來東隆凱悅社區緊鄰機場管制區，以後四周圍將築起高聳刺絲圍牆，出入僅有一條聯外道路，鄰近的學校、派出所、公車站、社區活動中心將逐一拆遷，生活機能盡失，居民恐將淪為邊緣化之次等公民。東隆凱悅有43戶，其中37戶一直希望政府能把他們和不願意徵收的住戶分開，為37戶辦理區段徵收，政府對於堅決希望被徵收的住戶應該要妥為協助，而不是用不合理的規定限制人民的權益。