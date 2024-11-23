跟進竹市 竹縣擬補助幼兒輪狀病毒疫苗

新竹市補助0到6歲幼兒輪狀病毒和腸病毒自費疫苗，政策本月上路，令新竹縣家長羨慕不已，縣議員徐瑜新昨在議會質詢也呼籲衛生局「跟上」；縣長楊文科允盡快研擬，衛生局長殷東成則初估經費需要500萬元到1000萬元，會進一步規畫。

竹市目前補助幼兒自費疫苗包括71型腸病毒與輪狀病毒口服疫苗，民眾只要到竹市府合約醫療院所接種，憑收據正本就能向衛生局請領補助，加總最高補助2千元；竹縣雖有竹北市、寶山鄉由公所提供補助，且最多補助3千，但受惠民眾有限。

徐瑜新表示，口服輪狀病毒疫苗對新生兒很重要，有些縣市雖無全面補助，但也針對中低收、低收戶、重大傷病和罕病者提供福利，竹縣應考慮跟進並全面實施，保障幼童都有完整保護力。

楊文科允諾考慮跟進，會後也指示衛生局研擬補助辦法；殷東成表示，目前新竹縣有部分補助輪狀病毒疫苗，但身分限定低收、中低收入戶，申請補助人數僅十多人，會考慮全面開放。若全面補助，初估補助經費一年要500萬元到1000萬元，財源和詳細辦法會盡快規畫。