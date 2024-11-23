屢遭抗爭 苗縣設土資場朝公辦民營努力

苗栗縣設置土石資源堆置場屢遭抗爭，頭屋鄉除了大桃坪案引發抗爭，另有一家廠商申設現勘時被地方人士阻擋；議員徐永煌、曾玟學都關心土石場，昨利用總質詢機會問縣府如何監督管理。縣長鍾東錦回應，目前朝「公辦民營」方向努力。

徐永煌指出，苗栗常見土石濫倒，原因除不肖業者想牟暴利，土石堆置場不足也是原因。縣府想推動合法土石場，首先會面對周邊居民反彈，溝通顯得格外重要，未來如何監督管理，也應一併說明。

鍾東錦表示，縣府曾想與地主合作，採「公辦民營」方式經營土石場，但一直沒人申請，後來修改規則，已有數件投遞，會從中挑選容易成案且居民能接受的地點設置。至於剩餘土石方處理吃緊情況，各地都一樣，許多縣市長不願去面對，他敢說縣內所有工程單位都有「偷倒」，這部分縣府確有責任，不能逃避。

鍾東錦也說，未來不論公辦或民辦的土石場，縣府一律要求提供土石來源證明，場內必須有24小時監控設備，業者若無法應縣府或司法單位要求提供資料，縣府將要求停業。

曾玟學指出，頭屋外獅潭有業者申請開設土石場，縣府和業者等單位人員到場，但被地方人士阻擋在外，申設業者有責任提前舉辦公聽會，讓居民先了解情況，才不至於造成恐慌；水利處表示，法規未強制要求業者提前舉辦說明會或是公聽會，議員若要求，將配合修改辦法。