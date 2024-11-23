桃竹苗推大矽谷 張善政成共主？

桃竹竹苗首長張善政、楊文科、邱臣遠和鍾東錦，昨私下齊聚新竹縣政府，共商推動方案。據了解，竹竹苗首長在會前會推舉張善政擔任「桃竹竹苗共主」。張會後否認當「共主」，他說利用出席行政院會替大家發聲。楊文科、鍾東錦都贊成。

行政院核定「桃竹苗大矽谷」計畫，攸關地方未來發展。張善政表示，大矽谷不只牽涉國發會，也跟交通部、內政部與其他部會有關聯，將建議中央設專案平台與綠色通道，加快行政效率。

張善政等首長昨下午4時30分，出現在新竹縣政府，隨行的局處首長、幕僚陣仗大，但4人都列為不公開行程；4首長會前會推舉張為「共主」，代表桃竹竹苗在院會發聲，爭取地方預算。

張善政會後受訪否認「共主」頭銜，僅表示直轄市首長出席行政院會，有在中央發表意見機會；桃園要當窗口需竹、竹、苗縣市長同意。楊文科在旁搶答「我們都同意」，鍾東錦也表贊同。

昨天閉門會議中，桃竹竹苗4縣市討論議題眾多，交通面包括桃園「5橫5縱」路網與新竹大輕軌、機捷延伸到新竹構想；產業面除桃園龍科和新竹科三、台知等園區，也有苗栗竹南、頭份和後龍3塊園區預定地；教育方面爭取大矽谷計畫經費支持，可推動實驗中學等。

4首長認為，大矽谷計畫牽涉國家重大發展，也與地方產業相關。張善政認為，首先應建立推動大矽谷計畫的組織架構，在中央不只國發會的事，捷運、輕軌建設牽涉到交通部，國土計畫與內政部有關，另外像經濟部、教育部與環境部等，都應該參與其中。

與會首長認為，中央應建立專案平台，國發會與交通部等部會都應派專人為代表，即時掌握計畫與瓶頸，協助解決問題。張善政建議，大矽谷計畫應設綠色通道，讓相關計畫優先性高於一般計畫，可免排隊等待審查，加速通關，有助推動發展。