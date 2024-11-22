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桃竹苗大矽谷研商會 4首長共推合作盼發展地方

中央社／ 新竹縣22日電

桃園市長張善政、竹縣長楊文科、竹市代理市長邱臣遠及苗栗縣長鍾東錦今天進行桃竹苗大矽谷推動研商會，會後共識將續合作，確保此案推動順利，盼為地方創造更多發展機會。

張善政、楊文科、邱臣遠、鍾東錦今天前往新竹縣政府，進行「桃竹苗大矽谷推動方案研商會議」，會議中協調各自推動項目，並共識向中央爭取更多資源支持，推此方案，也盼為地方創造發展與機會。

桃園市長張善政接受媒體訪問表示，桃竹苗大矽谷計畫的行政範圍為4縣市，今天首長首次正式開會，將先了解推動面向與問題，後續會盤點進行整體性溝通。

他說，此次會議是提供4個縣市和竹科管理局，以了解推動的工作項目，並檢視工作中所遇盲點，進而彼此學習。

楊文科會中說，針對大矽谷計畫，竹縣相關產業用地已準備，交通則續努力中，也盼爭取桃園機場捷運延線經竹北、竹科、竹市後，轉入竹南科等，提升交通便利性。

鍾東錦會中表示，4縣市城鄉差距大，對於大矽谷計畫相關內容包含預算等還未明朗，希望能在苗栗設置實驗中學，優先解決教育問題，讓苗栗學生可就近入學。

邱臣遠表示，因應桃竹苗大矽谷計畫，市府推「竹科X計畫第2期」，會重新檢討「新竹市國土計畫」等，並爭取「竹科X計畫第2期」納入核定為國家重大建設計畫。

矽谷 邱臣遠

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