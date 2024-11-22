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桃竹苗大矽谷計畫面臨難題 張善政指桃園產業用地不足

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
桃園市長張善政談桃園市仍在盤點產業用地，但目前仍不夠。記者巫鴻瑋／攝影
桃園市長張善政談桃園市仍在盤點產業用地，但目前仍不夠。記者巫鴻瑋／攝影

桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市長邱臣遠及苗栗縣長鍾東錦4人今共同召開桃竹苗大矽谷推動方案研商會議，張善政會前坦言桃園面臨產業用地不足問題，楊文科、邱臣遠及鍾東錦則關注竹科周邊交通問題，不約而同提到大新竹輕軌、機場捷運延伸等議題。

張善政坦言，經過盤點，桃園市在大矽谷推動下，產業需求龐大，目前桃園主要是龍潭科學園區及新屋的用地正在討論，但這兩塊土地不夠，因此桃園市府公辦產業園區及民間的園區都還有擴展必要，可是仍面臨國土計畫法問題。

針對內政部指桃園市政府還未交國土計畫法，張善政指出，是因為桃園市還在盤點產業用地「到底多少才會夠」，但要將其他地目變更為產業用地，又需要到內政部取得變更，變更用地與國土計畫「攪在一起」。

張善政表示，他曾在院會上表達，國土計畫法不是單獨內政部的事情，它牽涉到農業的發展、產業的發展，所以經濟部、國發會、農業部都必須參與國土計畫法，而非只有內政部，但目前仍只有內政部在推定，因此希望將來農業、產業的聲音能被內政部納入衡量，國家整體發展才會均衡。

新竹市長邱臣遠會後則透過新竹市府提到，新竹科學園區長期面臨交通壅塞問題，為解決新竹科學園區交通瓶頸，竹市府與新竹縣政府合作推動「大新竹輕軌計畫」，已納入桃竹苗大矽谷計畫中，現在正整合新竹縣市紅、藍線輕軌可行性研究報告，期望未來透過便捷的公共運輸服務，逐步解決長久以來的交通困境。

他提到，新竹市府也積極推動竹科X計畫第二期，並已啟動委託規畫案，重新檢討新竹市國土計畫所指認的371公頃頭前溪沿岸用地，也積極爭取行政院將竹科X計畫第二期核定為國家重大建設計畫，期望共創中央與地方雙贏。

針對園區交通問題，新竹縣長楊文科也提到是否研商由中央來指導，將機場捷運由桃園延伸至新竹湖口、竹科、乃至竹科甚至苗栗竹南科學園區，這條路線若由中央來負責，對桃竹苗大矽谷未來發展最有助益。苗栗縣長鍾東錦也提出機捷可考慮延伸香山，再與台鐵銜接。

內政部

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