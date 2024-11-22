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賀！八德三元宮成「市定古蹟」 首推這4樣實用好物

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
八德三元宮近來成為桃園市新增的市定古蹟，三元宮為此首度推出賀歲春聯，主任委員同時也是市議員的呂林小鳳（右二）邀來書法名家葉美秀（右一）揮毫題字；長期受三官大帝庇佑的上市科技公司董事張永煬（左一）與牽手葉美秀固定在三元宮參拜。圖／八德三元宮提供
八德三元宮近來成為桃園市新增的市定古蹟，三元宮為此首度推出賀歲春聯，主任委員同時也是市議員的呂林小鳳（右二）邀來書法名家葉美秀（右一）揮毫題字；長期受三官大帝庇佑的上市科技公司董事張永煬（左一）與牽手葉美秀固定在三元宮參拜。圖／八德三元宮提供

桃園市定古蹟近來新增252年歷史的「八德三元宮」，為此三元宮特製賀歲春聯農民曆等4樣實用好物於今天發表新品，主任委員呂林小鳳說，賀歲春聯由書法名家葉美秀揮毫題字「三官賜福」，祝願所有信眾在三官大帝庇佑之下萬事順遂。

主委呂林小鳳表示，八德三元宮是桃園市八德區最古老廟宇，有「八德大廟」之稱，創建於清乾隆年間，正殿奉祀主神為天、地、水三元三品三官大帝，也是「八德三元宮」命名由來。期盼透過賀歲春聯、農民曆、海報年曆及紀念戳章這些充滿傳統文化魅力的禮物，提前為大家獻上2025新年以及農曆春節的祝福，迎接新年到來。

為了讓鄉親廣為周知三元宮已成「市定古蹟」，三元宮首次推出的春聯，由全國國語文競賽大專組書法冠軍、退休校長葉美秀揮毫。葉校長書法字體圓潤飽滿，集精氣神於一身，與一般女性書法家偏向柔順的筆鋒不同，一撇一捺都象徵三官大帝對信眾的庇佑，更傳遞對新年及舊曆年的美好祝福。

葉美秀則說，由於八德三元宮的三官大帝長期護佑讓她的夫婿生意興隆，同時也讓全家身體健康，聽聞列為市定古蹟的三元宮將首度推出賀歲春聯，特別振筆揮毫題字相贈，除「三官賜福」外，也為三元宮留下「八德三元宮」、「市定古蹟」、「三官賜福」、「大家恭喜」等墨寶；她謙虛的說，「能為八德三元宮諸神盡棉薄之力，是我們夫妻倆至高無上的福氣。」

呂林小鳳說，農民曆不僅是農事活動的重要參考，更包含豐富的文化資訊和傳統智慧，傳統農民曆中的二十四節氣和農事指南，無不體現古代人們對自然規律的尊重和智慧。

為慶祝八德三元宮成為桃園市最新的市定古蹟，在乙巳年的農民曆中，特別行銷介紹多項留存於八德三元宮內珍貴的百年古蹟文物、大師作品，以及耗費3年籌備及申請古蹟的歷程，在各方耆老及社區民眾全力支持與參與，終於順利完成。

精美的海報年曆同樣結合實用性和藝術性，成為新年送禮的佳品，並貼心備註八德三元宮諸神祭祀日期及重大活動，方便信眾掌握參拜期程；另個亮點，則是「市定古蹟-八德三元宮」紀念戳章，是以石雕大師張火廣之作品《抱鼓石》作為主要呈現意象，期望前來八德三元宮參拜的信眾，都能駐足欣賞環繞於四周的珍貴百年古蹟文物。

八德三元宮近來成為桃園市新增的市定古蹟，三元宮在乙巳年農民曆中，特別行銷介紹宮內多項百年古蹟與大師作品，也特別紀錄籌備及申請古蹟的歷程。圖／八德三元宮提供
八德三元宮近來成為桃園市新增的市定古蹟，三元宮在乙巳年農民曆中，特別行銷介紹宮內多項百年古蹟與大師作品，也特別紀錄籌備及申請古蹟的歷程。圖／八德三元宮提供
三元宮推出的精美海報年曆，同樣結合實用性和藝術性，成為新年送禮的佳品，並貼心備註八德三元宮諸神祭祀日期及重大活動，方便信眾掌握參拜期程。圖／八德三元宮提供
三元宮推出的精美海報年曆，同樣結合實用性和藝術性，成為新年送禮的佳品，並貼心備註八德三元宮諸神祭祀日期及重大活動，方便信眾掌握參拜期程。圖／八德三元宮提供
八德三元宮近來成為桃園市新增的市定古蹟，三元宮為此首度推出賀歲春聯，由書法名家葉美秀揮毫題字。圖／八德三元宮提供
八德三元宮近來成為桃園市新增的市定古蹟，三元宮為此首度推出賀歲春聯，由書法名家葉美秀揮毫題字。圖／八德三元宮提供
「市定古蹟-八德三元宮」紀念戳章，是以石雕大師張火廣之作品《抱鼓石》作為主要呈現意象。圖／八德三元宮提供
「市定古蹟-八德三元宮」紀念戳章，是以石雕大師張火廣之作品《抱鼓石》作為主要呈現意象。圖／八德三元宮提供

古蹟 春聯 農民

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