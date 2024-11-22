賀！八德三元宮成「市定古蹟」 首推這4樣實用好物

桃園市定古蹟近來新增252年歷史的「八德三元宮」，為此三元宮特製賀歲春聯、農民曆等4樣實用好物於今天發表新品，主任委員呂林小鳳說，賀歲春聯由書法名家葉美秀揮毫題字「三官賜福」，祝願所有信眾在三官大帝庇佑之下萬事順遂。

主委呂林小鳳表示，八德三元宮是桃園市八德區最古老廟宇，有「八德大廟」之稱，創建於清乾隆年間，正殿奉祀主神為天、地、水三元三品三官大帝，也是「八德三元宮」命名由來。期盼透過賀歲春聯、農民曆、海報年曆及紀念戳章這些充滿傳統文化魅力的禮物，提前為大家獻上2025新年以及農曆春節的祝福，迎接新年到來。

為了讓鄉親廣為周知三元宮已成「市定古蹟」，三元宮首次推出的春聯，由全國國語文競賽大專組書法冠軍、退休校長葉美秀揮毫。葉校長書法字體圓潤飽滿，集精氣神於一身，與一般女性書法家偏向柔順的筆鋒不同，一撇一捺都象徵三官大帝對信眾的庇佑，更傳遞對新年及舊曆年的美好祝福。

葉美秀則說，由於八德三元宮的三官大帝長期護佑讓她的夫婿生意興隆，同時也讓全家身體健康，聽聞列為市定古蹟的三元宮將首度推出賀歲春聯，特別振筆揮毫題字相贈，除「三官賜福」外，也為三元宮留下「八德三元宮」、「市定古蹟」、「三官賜福」、「大家恭喜」等墨寶；她謙虛的說，「能為八德三元宮諸神盡棉薄之力，是我們夫妻倆至高無上的福氣。」

呂林小鳳說，農民曆不僅是農事活動的重要參考，更包含豐富的文化資訊和傳統智慧，傳統農民曆中的二十四節氣和農事指南，無不體現古代人們對自然規律的尊重和智慧。

為慶祝八德三元宮成為桃園市最新的市定古蹟，在乙巳年的農民曆中，特別行銷介紹多項留存於八德三元宮內珍貴的百年古蹟文物、大師作品，以及耗費3年籌備及申請古蹟的歷程，在各方耆老及社區民眾全力支持與參與，終於順利完成。