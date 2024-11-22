桃13農會總幹事全登記候聘 張善政送好彩頭盼一起連任

桃園市各級農漁會會員代表、理監事明年改選，牽動下屆農漁會3巨頭選情，其中總幹事登記候聘今天截止，除了復興區現任總幹事高理中兩人競逐，其他11區農會和市農會總幹事都是1人登記的局面。

桃園市長張善政上午出席平鎮區農會「蘿蔔節」，碰巧市農會總幹事周宗維和12區農會總幹事都到場，每位都要爭取連任，張善政順勢用「好菜頭」祝福在場登記候聘連任的農會總幹事，農會改選都有「好彩頭」。

一名現任總幹事不諱言鄭文燦市長任內積極拉攏農會派系，不過農會一直都和政府維持良好的互動，補助農民和農會設備、活動各方面都很大方，張善政上台以後也一樣，農會不可能拿了補助卻轉向支持執政黨的對手，這不是「西瓜往大塊靠」，而是一直以來實況就是這樣。

再者，現在資訊透明，農民自主性相當高，對各方面的資訊都很清楚，選舉的時候大部分都有定見，農會就算想影響員工投票取向已經很不容易，更何況是影響農民；還有綠營會推誰選下一屆市長目前還看不出來，加上張善政和市府幕僚、政務官也積極拉龍農會，市府農業政策沒有讓農民不滿，農會未來選舉不至於轉向。

桃園市這次登記農會總幹事共14人，其中復興區農會有2人登記，另外，除八德區農會及新屋區農會，有11人為績優總幹事。而農會總幹事登記結束後，緊接著11月25至11月29日漁會總幹事候聘登記。

14位登記農會總幹事包含桃園市農會周宗維、桃園區黃烱倫、蘆竹區陳春郎、大溪區曾繁春、楊梅區周吉福、大園區呂理標、龍潭區湯明吉、觀音區江謝滺、平鎮區葉思瑋、八德區吳家暉、新屋區盧永才、龜山區許育源與復興區高理忠與及曾庭筠。

農會人員表示，明年是第20屆選舉，會比這一屆（19屆）單純，19屆還有4個區農會有競爭，依照農會選舉規定，總幹事由理事會聘任，如果有績優總幹事登記候聘，除非對手的公務員任職分數在90分以上，否則理事會只能聘任績優總幹事，目前看起來現任的總幹事都能獲續聘。

農業局表示，依農業部公告期程，農會農事小組、會員代表及理監事代表於明年1月開始登記，2月15日由農會會員選出農事小組組長及會員代表，於2月底開會員代表大會選出理、監事，3月由理、監事分別選出理事長、常務監事，最後由理事會聘任總幹事。

漁會的漁民小組、會員代表及理監事2、3月開始受理登記，3月22日會員選出漁民小組組長及會員代表，後續同樣進行理、監事、理事長及常務監事等，並聘任漁會總幹事。目前農會會員人數約4萬7千人，漁會約4千人，具選舉權人數將依後續選舉人名冊為準。