前日本京都府副知事山下晃正 受聘竹北市政顧問
新竹縣竹北市公所今天表示，成立顧問團隊，作為輔助市政推進的動力，共有12人，其中包含前日本京都府副知事山下晃正，將為竹北注入國際交流與視野。
新竹縣竹北市公所成立顧問團隊，竹北市長鄭朝方今天正式聘任前日本京都府副知事、現為京都府顧問及京都藝術科技園區村長的山下晃正，作為無給職的竹北市政顧問。
山下晃正會中表示，京都與竹北有共同之處，有許多年輕人口，需靠文化凝聚情感與地方認同，此次很開心成為竹北的專業顧問，他現在負責藝文與科技，可以提供此領域的建議，進行相關交流。
鄭朝方會中說，這次邀請山下晃正加入顧問團隊，可望為竹北注入更多國際視野，尤其在藝文發展和多元文化交流上，能幫助竹北市成為兼具科技與人文的未來城市。
鄭朝方表示，此次顧問團隊有多元領域專家，包含有醫療、半導體、建築業、都市規劃者等，後續將依人口結構，以對應出的專家學者，協助城市治理。
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