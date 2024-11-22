快訊

高雄湖內槍擊案3人中彈釀1死 警逮男女2共犯主嫌在逃

獨／公務機關又傳霸凌！國發會員工發千字文 控主管行為失當

整理包／謝宜容哭著道歉⋯ 從時間軸了解勞動部職場霸凌案始末

前日本京都府副知事山下晃正 受聘竹北市政顧問

中央社／ 新竹縣22日電

新竹縣竹北市公所今天表示，成立顧問團隊，作為輔助市政推進的動力，共有12人，其中包含前日本京都府副知事山下晃正，將為竹北注入國際交流與視野。

新竹縣竹北市公所成立顧問團隊，竹北市長鄭朝方今天正式聘任前日本京都府副知事、現為京都府顧問及京都藝術科技園區村長的山下晃正，作為無給職的竹北市政顧問。

山下晃正會中表示，京都與竹北有共同之處，有許多年輕人口，需靠文化凝聚情感與地方認同，此次很開心成為竹北的專業顧問，他現在負責藝文與科技，可以提供此領域的建議，進行相關交流。

鄭朝方會中說，這次邀請山下晃正加入顧問團隊，可望為竹北注入更多國際視野，尤其在藝文發展和多元文化交流上，能幫助竹北市成為兼具科技與人文的未來城市。

鄭朝方表示，此次顧問團隊有多元領域專家，包含有醫療、半導體、建築業、都市規劃者等，後續將依人口結構，以對應出的專家學者，協助城市治理。

京都 北市 竹北

延伸閱讀

12強賽／勝騎士沒日本簽證原因曝光 與出席中職頒獎典禮有關

嘉市國際管樂節12/20登場 12組國際團隊輪番上陣

竹北停車場大樓再傳墜樓事故 縣府將加裝防護裝置

竹北市立圖書館將整修12月2日閉館 預計明年底重新開放

相關新聞

桃園汙水道工程 路面修復費暴增引關注

桃園市水務局辦理汙水下水道系統工程，往年編列路面修復預算200萬元，明年暴增到7千萬元，昨送議會審查引關注；水務局回應是...

桃竹苗大矽谷計畫面臨難題 張善政指桃園產業用地不足

桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市長邱臣遠及苗栗縣長鍾東錦4人今共同召開桃竹苗大矽谷推動方案研商會議，張善政會前坦言...

賀！八德三元宮成「市定古蹟」 首推這4樣實用好物

桃園市定古蹟近來新增252年歷史的「八德三元宮」，為此三元宮特製賀歲春聯、農民曆等4樣實用好物於今天發表新品，主任委員呂...

桃13農會總幹事全登記候聘 張善政送好彩頭盼一起連任

桃園市各級農漁會會員代表、理監事明年改選，牽動下屆農漁會3巨頭選情，其中總幹事登記候聘今天截止，除了復興區現任總幹事高理...

苗縣農會總幹事候聘登記作業截止 有6位新人角逐

苗栗縣基層農會總幹事候聘登記作業至今天下午5點截止，苗栗縣政府受理縣內十七個鄉鎮市農會除了現任績優總幹事登記外，有2農會...

桃園11/24將舉行首屆蘿蔔節 體驗醃「平民人參」樂趣

有平民人參之稱的蘿蔔可煮湯或醃成蘿蔔乾，桃園平鎮區農會今年9月種下，本周日將採收，桃園市長張善政表示，蘿蔔是許多客家料理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。