苗縣農會總幹事候聘登記作業截止 有6位新人角逐

苗栗縣基層農會總幹事候聘登記作業至今天下午5點截止，苗栗縣政府受理縣內十七個鄉鎮市農會除了現任績優總幹事登記外，有2農會推出新人世代交替，另外苗栗市、造橋鄉及大湖地區農會則是出現對手競爭。

全縣十七個鄉鎮市農會中，公館林幼詩、西湖何貞儀以及造橋張慧如、吳美慧，加上挑戰現任的大湖羅紹遠、苗栗市楊秀玲等6位都是新人，需前往農委會接受第一輪的資格面試。

由於基層農會選舉被視為下屆縣長的前哨戰，較受外界關注的公館鄉，長期以來都被視為前縣長傅學鵬陣營勢力，現任總幹事古雪雲是此屆縣長選舉唯一沒有表態支持縣長鍾東錦的總幹事，她以有其他生涯規畫為由，如外界預期，並沒有登記候聘；由支持鍾東錦陣營推出的公館鄉農會推廣部主任林幼詩登記候聘。

大湖地區農會總幹事出現的競爭對手是泰安鄉日出溫泉飯店副董事長羅紹遠，挑戰尋求連任的現任總幹事徐欽志；苗栗市農會職員楊秀玲挑戰現任謝錦明。

推出世代交替的有西湖鄉農會推廣部主任何貞儀、造橋鄉農會推廣部主任吳美慧，其中造橋另有新人張慧如登記角逐。

至於外傳有意捲土重來，挑戰現任通霄鎮農會總幹事許道坤的前總幹事徐學承，並未前往登記。對此，農業處指出，徐有擔任過總幹事經歷的資格，依規定可不必登記參加農委會面試，若許道坤在理事會首輪聘任失利，他才有角逐機會。