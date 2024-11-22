快訊

國一新營北上路段7車追撞！回堵5公里 2車翻覆2人送醫

地牛翻身！台南麻豆晚間6時45分規模4.0地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園11/24將舉行首屆蘿蔔節 體驗醃「平民人參」樂趣

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
有平民人參之稱的蘿蔔可以煮湯、醃成蘿蔔乾，桃園市平鎮區農會今年9月種下，本周日將採收，今年特別以「蘿蔔」為主題辦理首屆蘿蔔節。記者翁唯真／攝影
有平民人參之稱的蘿蔔可以煮湯、醃成蘿蔔乾，桃園市平鎮區農會今年9月種下，本周日將採收，今年特別以「蘿蔔」為主題辦理首屆蘿蔔節。記者翁唯真／攝影

有平民人參之稱的蘿蔔可煮湯或醃成蘿蔔乾，桃園平鎮區農會今年9月種下，本周日將採收，桃園市長張善政表示，蘿蔔是許多客家料理使用的代表性食材，包括客家菜包、醃蘿蔔等皆為客家鄉親愛吃的食物，去年平鎮區農會辦理「千人踩酸菜活動」廣受好評，今年特別以「蘿蔔」為主題辦理首屆蘿蔔節，期待市民能享用蘿蔔，也同時展現客家菜特色。

桃園市蘿蔔種植面積約16.13公頃，總計產量逾31萬公斤，張善政說，平鎮區是桃園重要的農產區，除蘿蔔外，還擁有優質的稻米和蜂蜜等豐富農產品，他肯定平鎮區農會的用心經營，積極協助農產行銷推廣，期許未來持續努力，將平鎮的蘿蔔、客家菜包、醃蘿蔔等產品推廣至全台灣。

張也分享自身的務農經驗，他表示，由於有務農經驗，加深了他對農業的關心，尤其在颱風來臨期間，與所有農民的心繫在一起，會特別擔心颱風可能會造成的農產損失，因此對於農作物損失，市府及農會皆會大力協助農友們盡速取得救助金。

平鎮區農會理事長莊玉輝表示，感謝市長及市府農業局長期以來對農友的關心與照顧，更給予農會許多支持，今日才有機會得以舉辦首屆蘿蔔節活動。

農業局表示，首屆蘿蔔節活動將於11月24日在平鎮區農會倉庫登場，本次活動包含客家菜包製作、醃蘿蔔DIY及農田巡禮等豐富多彩的農事體驗，體驗蘿蔔「醃漬」傳統客家飲食文化，並傳承及弘揚先人的「食物保存技藝」與智慧。

農業局也指出，平鎮區農會不斷推出新產品，今年新開發嚴選平鎮在地有機「黑葉白菜」所製作的「神農水餃」，及由具客家精神的芥菜所延伸出來的酸菜、梅干菜加工製成「客家包子」等，另也推出「平安好鎮」禮盒，內含秈米棒、豌豆苗麵條、麵線及黑豆茶等。

有平民人參之稱的蘿蔔可以煮湯、醃成蘿蔔乾，桃園市平鎮區農會今年9月種下，本周日將採收，今年特別以「蘿蔔」為主題辦理首屆蘿蔔節。記者翁唯真／攝影
有平民人參之稱的蘿蔔可以煮湯、醃成蘿蔔乾，桃園市平鎮區農會今年9月種下，本周日將採收，今年特別以「蘿蔔」為主題辦理首屆蘿蔔節。記者翁唯真／攝影
有平民人參之稱的蘿蔔可以煮湯、醃成蘿蔔乾，桃園市平鎮區農會今年9月種下，本周日將採收，今年特別以「蘿蔔」為主題辦理首屆蘿蔔節。記者翁唯真／攝影
有平民人參之稱的蘿蔔可以煮湯、醃成蘿蔔乾，桃園市平鎮區農會今年9月種下，本周日將採收，今年特別以「蘿蔔」為主題辦理首屆蘿蔔節。記者翁唯真／攝影

客家 農會

延伸閱讀

張善政成桃竹苗新共主？ 4縣市首長齊聚研商大矽谷計畫

協商賴清德這一政策？ 桃竹苗4縣市首長秘約竹縣府碰面

內政部補助經費 桃消防新廳舍落成將強化救災量能

桃消防第四大隊暨平鎮分隊啟用 全市第2有大隊派遣中心

相關新聞

桃園汙水道工程 路面修復費暴增引關注

桃園市水務局辦理汙水下水道系統工程，往年編列路面修復預算200萬元，明年暴增到7千萬元，昨送議會審查引關注；水務局回應是...

苗縣農會總幹事候聘登記作業截止 有6位新人角逐

苗栗縣基層農會總幹事候聘登記作業至今天下午5點截止，苗栗縣政府受理縣內十七個鄉鎮市農會除了現任績優總幹事登記外，有2農會...

桃園11/24將舉行首屆蘿蔔節 體驗醃「平民人參」樂趣

有平民人參之稱的蘿蔔可煮湯或醃成蘿蔔乾，桃園平鎮區農會今年9月種下，本周日將採收，桃園市長張善政表示，蘿蔔是許多客家料理...

社區大樓修繕補助提前用罄 桃園明年擴編經費因應

桃園市都市發展局針對公寓大廈公設修繕補助預算從今年4200萬元增加到明年6200萬元，預算書今送議會審查引關注；建管處長...

苗栗遭濫倒土石情況嚴重 縣長鍾東錦：縣府面對問題不逃避

苗栗縣設置土石資源堆置場屢遭抗爭，其中頭屋鄉除了大桃坪案引發抗爭，日前另一家申設案現勘時，也被大批地方人士阻擋。今天議會...

桃消防第四大隊暨平鎮分隊啟用 全市第2有大隊派遣中心

桃園市消防第四大隊暨平鎮分隊廳舍於1987年完工，不過建物老舊且總樓地板面積僅約160坪，2015年經消防局老屋健檢評估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。