桃園11/24將舉行首屆蘿蔔節 體驗醃「平民人參」樂趣

有平民人參之稱的蘿蔔可煮湯或醃成蘿蔔乾，桃園平鎮區農會今年9月種下，本周日將採收，桃園市長張善政表示，蘿蔔是許多客家料理使用的代表性食材，包括客家菜包、醃蘿蔔等皆為客家鄉親愛吃的食物，去年平鎮區農會辦理「千人踩酸菜活動」廣受好評，今年特別以「蘿蔔」為主題辦理首屆蘿蔔節，期待市民能享用蘿蔔，也同時展現客家菜特色。

桃園市蘿蔔種植面積約16.13公頃，總計產量逾31萬公斤，張善政說，平鎮區是桃園重要的農產區，除蘿蔔外，還擁有優質的稻米和蜂蜜等豐富農產品，他肯定平鎮區農會的用心經營，積極協助農產行銷推廣，期許未來持續努力，將平鎮的蘿蔔、客家菜包、醃蘿蔔等產品推廣至全台灣。

張也分享自身的務農經驗，他表示，由於有務農經驗，加深了他對農業的關心，尤其在颱風來臨期間，與所有農民的心繫在一起，會特別擔心颱風可能會造成的農產損失，因此對於農作物損失，市府及農會皆會大力協助農友們盡速取得救助金。

平鎮區農會理事長莊玉輝表示，感謝市長及市府農業局長期以來對農友的關心與照顧，更給予農會許多支持，今日才有機會得以舉辦首屆蘿蔔節活動。

農業局表示，首屆蘿蔔節活動將於11月24日在平鎮區農會倉庫登場，本次活動包含客家菜包製作、醃蘿蔔DIY及農田巡禮等豐富多彩的農事體驗，體驗蘿蔔「醃漬」傳統客家飲食文化，並傳承及弘揚先人的「食物保存技藝」與智慧。