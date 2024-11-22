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社區大樓修繕補助提前用罄 桃園明年擴編經費因應

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府因應社區大樓公安申報列管對象增加，擴編公寓大廈公設修繕補助經費。記者陳俊智／攝影
桃園市政府因應社區大樓公安申報列管對象增加，擴編公寓大廈公設修繕補助經費。記者陳俊智／攝影

桃園市都市發展局針對公寓大廈公設修繕補助預算從今年4200萬元增加到明年6200萬元，預算書今送議會審查引關注；建管處長莊敬權表示，桃園近年逐步擴大社區大樓公安申報對象，老舊建物缺失多的問題浮現，鑒於今年經費提早用罄，所以擴編。

桃園老舊房屋修繕補助為市府年度計畫，往年多半編列4千萬餘元，3月開放申請、10月截止受理，經費都能撐到10月，甚至有餘裕，但高雄城中城大火過後，社區大樓公安申報成強制規定，不少社區為了安檢過關花錢修繕，爭取補助情況也變多，再加上列管對象依樓層逐年下修，經費已不足支應。

建管處指出，今年編列社區大樓公設修繕補助4200萬元，由於列管對象從12樓以上擴大到8樓以上建物，申請者變多，經費提前在8月用罄，評估明年納管6、7樓以上建物有1662處，其中又有1321處屋齡超過20年，修繕需求勢必大增，因此擴編經費。

桃園市議員徐玉樹表示，桃園推動都更工作不易，老舊建物多，住在其中的人多半也沒什麼經濟能力，希望市府評估老社區財務不寬裕，未來編列更多經費；議員張肇良稱有社區不知這筆補助經費，應多宣導；議員黃瓊慧則關心補助對象的條件限制。

莊敬權表示，修繕補助辦法每年都會微調，但可以確定明年增加的2千萬元經費將著重於新納管的社區大樓，詳細辦法預計明年3月公告，同時開放申請。

建物 桃園 議員

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