內政部補助經費 桃消防新廳舍落成將強化救災量能

桃園市政府消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍遷建今天落成啟用。桃園市長張善政說，感謝內政部補助經費，廳舍可供百名消防人員、20輛各式救災救護車輛進駐，將強化、縮短救災時程。

張善政出席啟用典禮時表示，平鎮分隊原有廳舍因結構安全疑慮拆除重建，工程總經費約新台幣2億6597萬元，其中內政部補助1億1630萬元。

張善政說，這是桃園第2棟具有消防大隊專屬救災救護勤務派遣中心的消防廳舍，可供約100名消防人員、20輛各式救災救護車輛進駐，並配合區域高樓特性，配有32米雲梯車，可強化救災救護能力、縮短救災時程。

內政部政務次長馬士元表示，桃園人口快速成長，救災防護需求也相對提升，他曾擔任桃園市災害防救諮詢委員，深知消防工作的重要，相信新廳舍啟用後，能有效提升執勤效率。

消防局表示，重建平鎮消防分隊廳舍時配合大隊指揮派遣勤務，將第四大隊合併遷建；新廳舍為地上5層、地下1層的建築物，1至3層供平鎮分隊使用，4至5層則供第四大隊使用。