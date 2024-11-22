苗栗遭濫倒土石情況嚴重 縣長鍾東錦：縣府面對問題不逃避

苗栗縣設置土石資源堆置場屢遭抗爭，其中頭屋鄉除了大桃坪案引發抗爭，日前另一家申設案現勘時，也被大批地方人士阻擋。今天議會總質詢，議員徐永煌、曾玟學都關切土石場設置相關問題，縣長鍾東錦強調，目前各縣市其實都面臨營建土石方無處去的困擾，縣府希望與地主合作採「公辦民營」方向努力。

徐永煌指出，苗栗縣丘陵地形占了八成，不肖業者濫倒情況不時發生，除了想牟暴利，土石堆置場不足也是原因，縣府想推動合法土石場，首先就要面對附近居民的反彈，即使通過申設案，但未來如何有效監督、管理，縣府應說明清楚。

鍾東錦答詢說，縣府原先的計畫是想與地主合作採公辦民營，但一直沒人遞件申請，修改部分規則後，現已有數件投遞，縣府會從中挑選容易成案且居民能接受的地點設置， 剩餘土石方處理吃緊情況各地都一樣，許多縣市長都不願去面對，他敢說縣內所有的工程單位都有「偷倒」，這部分縣府確有責任，不能逃避。

他指出，未來不論公辦或民辦的土石場，縣府將一律要求提供土石來源證明，且場內必須裝設多支監視器24小時監控，相關資料可提供檢調，檢調如果不要，縣府一定會要，如業者提不出，縣府將要求停業，此以嚴格方式來監控管理，防止夾雜垃圾或其他廢棄物。土石場一般都選凹地，填平後反而可設農場或其他用途，土地利用更多元。

曾玟學指出，日前頭屋外獅潭有業者申請開設土石場，縣府和業者等單位人員到場，但被地方人士阻擋在外，由縣府人員出面溝通，他認為申設業者有責任提前在地方辦公聽會，讓居民先了解情況，不致於造成 恐慌。

水利處表示，法規並未強制要求業者在申請前先辦說明會或公聽會，相關流程是在申辦審查過程啟動後才進行，如議員有此要求，將配合修改讓業者「得」提前辦理說明會。