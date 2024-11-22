快訊

三重第二行政中心工安1死3傷 市府勒令停工、包商移送法辦

獨／新竹公務員也傳霸凌下屬 出包被降薪調職竟還找議員撐腰

桃消防第四大隊暨平鎮分隊啟用 全市第2有大隊派遣中心

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市消防第四大隊暨平鎮分隊廳舍老舊，拆除重建地下1層及地上5層建築，工程總經費約2.6億元，今完工啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市消防第四大隊暨平鎮分隊廳舍老舊，拆除重建地下1層及地上5層建築，工程總經費約2.6億元，今完工啟用。記者翁唯真／攝影

桃園市消防第四大隊暨平鎮分隊廳舍於1987年完工，不過建物老舊且總樓地板面積僅約160坪，2015年經消防局老屋健檢評估，結構安全僅有C級，且於2019年詳細評估耐震能力後，拆除重建地下1層及地上5層建築，工程總經費約2.6億元，今完工啟用。

桃園市長張善政表示，平鎮分隊原為派出所廳舍，不過不僅空間不足，加上建物老舊，2015年經消防局老屋健檢評估，結構安全僅有C級，且於2019年詳細評估耐震能力後，建議拆除重建。

平鎮地區人口數達22萬餘人，約占桃園市總人口數10%，需要充足的救災救護能量，考量前述分隊勤務量龐大，恐影響黃金搶救6分鐘先機，為使平鎮地區市民生命財產更有保障，重建平鎮消防分隊，並配合大隊指揮派遣勤務，將第四大隊合併遷建

張善政說，興建的地上5層、地下1層建物今啟用後，將是桃園第2棟具有大隊專屬派遣中心的消防建築，今天也獲通營電氣工程有限公司及科達製藥股份有限公司，含可攜式高階監護電擊器贈2輛救護車，完工啟用對於平鎮地區助益極大。

內政部部長暨政務次長馬士元表示，桃園是北部發展快速城市，他本身也是桃園市災害防救諮詢委員，看到新的消防廳舍感到相當激動，因為消防員在執勤過程中，有長時間需要待命，不過環境變好對於工作安全及休息空間都相當重要，相信對於救災救護有助益。

新廳舍工程總經費2億6597萬9000元，其中內政部消防署前瞻計畫補助共1億1630萬元，建案採統包方式辦理，工程從前年8月開工、今年7月底完工，今舉行啟用典禮，並可提供7輛救災車、3輛救護車及10輛勤務車進駐，另配合區域高樓特性，也規畫有32公尺雲梯車，藉以強化救災救護能力、縮短救災時程。

廳舍規畫多功能使用，全棟可提供第四大隊及平鎮分隊近100名消防同仁進駐，包含女性同仁性別友善空間設計，也希藉由廳舍周邊開放空間多功能設計，拉近民眾與消防單位的距離，更能有效推廣及增進防災觀念傳遞。

桃園市消防第四大隊暨平鎮分隊廳舍老舊，拆除重建地下1層及地上5層建築，工程總經費約2.6億元，今完工啟用，也獲贈2輛救護車。記者翁唯真／攝影
桃園市消防第四大隊暨平鎮分隊廳舍老舊，拆除重建地下1層及地上5層建築，工程總經費約2.6億元，今完工啟用，也獲贈2輛救護車。記者翁唯真／攝影
桃園市消防第四大隊暨平鎮分隊廳舍老舊，拆除重建地下1層及地上5層建築，工程總經費約2.6億元，今完工啟用。記者翁唯真／攝影
桃園市消防第四大隊暨平鎮分隊廳舍老舊，拆除重建地下1層及地上5層建築，工程總經費約2.6億元，今完工啟用。記者翁唯真／攝影

建物 老屋

延伸閱讀

桃園美國學校運動會 張善政：攜手營造國際化優質校園

桃園義消捕蜂遭蜂螫身亡 張善政前往慰問

桃捷綠線GC04B標開工 張善政：工程里程碑

日本宮崎縣拜會張善政交流 明年再率團訪桃園台灣燈會

相關新聞

桃園汙水道工程 路面修復費暴增引關注

桃園市水務局辦理汙水下水道系統工程，往年編列路面修復預算200萬元，明年暴增到7千萬元，昨送議會審查引關注；水務局回應是...

桃消防第四大隊暨平鎮分隊啟用 全市第2有大隊派遣中心

桃園市消防第四大隊暨平鎮分隊廳舍於1987年完工，不過建物老舊且總樓地板面積僅約160坪，2015年經消防局老屋健檢評估...

首屆糧商業者衛生安全評核成績出爐 泉順獲菁英組冠軍

由農業部農糧署首度舉辦的「糧商業者衛生安全評核」成績出爐，苗栗縣知名米廠泉順山水米公司在全台近20家糧商競爭中脫穎而出，...

苗縣通苑托育資源將改以據點為主 預計明年1月開辦

苗栗縣政府在苑裡鎮農會二樓開辦的通苑區托育資源中心，去年底因委外契約到期及空間問題停辦，改採「服務巡迴車」暫代，地方爭取...

桃園推「桃食安心資訊平台」 獲台灣健康城市韌性與創新獎

桃園市衛生局推動「桃食安心資訊平台」，參加衛福部國健署台灣健康城市暨高齡友善城市評選，獲韌性與創新獎，象徵在食品安全治理...

擬跟進新竹市政策 新竹縣規畫全面補助幼兒輪狀病毒疫苗

新竹市今年11月1日開始正式補助0到6歲幼童輪狀病毒和腸病毒等自費疫苗最高2000元，一年估計有3千名幼童受惠，獲得不少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。