桃消防第四大隊暨平鎮分隊啟用 全市第2有大隊派遣中心

桃園市消防第四大隊暨平鎮分隊廳舍於1987年完工，不過建物老舊且總樓地板面積僅約160坪，2015年經消防局老屋健檢評估，結構安全僅有C級，且於2019年詳細評估耐震能力後，拆除重建地下1層及地上5層建築，工程總經費約2.6億元，今完工啟用。

桃園市長張善政表示，平鎮分隊原為派出所廳舍，不過不僅空間不足，加上建物老舊，2015年經消防局老屋健檢評估，結構安全僅有C級，且於2019年詳細評估耐震能力後，建議拆除重建。

平鎮地區人口數達22萬餘人，約占桃園市總人口數10%，需要充足的救災救護能量，考量前述分隊勤務量龐大，恐影響黃金搶救6分鐘先機，為使平鎮地區市民生命財產更有保障，重建平鎮消防分隊，並配合大隊指揮派遣勤務，將第四大隊合併遷建

張善政說，興建的地上5層、地下1層建物今啟用後，將是桃園第2棟具有大隊專屬派遣中心的消防建築，今天也獲通營電氣工程有限公司及科達製藥股份有限公司，含可攜式高階監護電擊器贈2輛救護車，完工啟用對於平鎮地區助益極大。

內政部部長暨政務次長馬士元表示，桃園是北部發展快速城市，他本身也是桃園市災害防救諮詢委員，看到新的消防廳舍感到相當激動，因為消防員在執勤過程中，有長時間需要待命，不過環境變好對於工作安全及休息空間都相當重要，相信對於救災救護有助益。

新廳舍工程總經費2億6597萬9000元，其中內政部消防署前瞻計畫補助共1億1630萬元，建案採統包方式辦理，工程從前年8月開工、今年7月底完工，今舉行啟用典禮，並可提供7輛救災車、3輛救護車及10輛勤務車進駐，另配合區域高樓特性，也規畫有32公尺雲梯車，藉以強化救災救護能力、縮短救災時程。