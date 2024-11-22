首屆糧商業者衛生安全評核成績出爐 泉順獲菁英組冠軍
由農業部農糧署首度舉辦的「糧商業者衛生安全評核」成績出爐，苗栗縣知名米廠泉順山水米公司在全台近20家糧商競爭中脫穎而出，榮獲菁英組冠軍，成為台灣米最高品質最高規格加工廠的表率，農糧署並將於23日在台北希望廣場舉辦頒獎儀式。
農糧署表示，有關碾米業者的衛生管理，首度辦理「糧商業者衛生安全評核」也納入公糧業者的白米加工等業務審核機制，成績合格的廠商，才能持續辦理攸關國家糧食安全的公糧業務，藉此提升國內碾米廠環境衛生，精進國產米品質，將優良的台灣米推廣到國際市場。
該評核分為一般組及菁英組，一般組有建築與設施、衛生管理、製程及品質管制、成品倉儲管理等四大類別共33個評核項目；菁英組除了上述33個評分項目外，還要加考60項的GHP食品良好衛生規範準則，評核委員到加工廠現場一一確認是否符合規範，更要檢視有無生產表單、管制表單、流程書面等資料留存佐證。最後，再由主辦單位需召開專家會議，評定最終成績。
泉順山水米公司表示，此次能獲得菁英組冠軍的肯定，驗證了碾米業邁向現代化的成果，從原料稻穀自乾燥、入倉、儲存及出倉等，進行自動化處理，大大減少食品加工歷程中的人為觸碰，大幅提高食品安全衛生標準，讓消費者食得更安心。
同時倉儲也由傳統包袋改為冷藏筒倉、噸袋收儲等，一路冷藏保鮮，讓米的品質長保新鮮，讓消費者無論何時購買，吃起來就像剛收穫的新米一樣香氣四溢口感Q彈。
董事長李東朝說，非常欣慰長久以來的努力終於獲得認可，參加評核並不是短時間的考試，而是落實在平日的管理作為中。他說，泉順山水米公司是在地稻米產業鏈的核心，近年配合政府外銷政策，用更具有國際公信力的各式認證與標章來向全世界的消費者保證台灣米的高品質，讓台灣好米站上全球銷售的舞台。
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