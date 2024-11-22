首屆糧商業者衛生安全評核成績出爐 泉順獲菁英組冠軍

由農業部農糧署首度舉辦的「糧商業者衛生安全評核」成績出爐，苗栗縣知名米廠泉順山水米公司在全台近20家糧商競爭中脫穎而出，榮獲菁英組冠軍，成為台灣米最高品質最高規格加工廠的表率，農糧署並將於23日在台北希望廣場舉辦頒獎儀式。

農糧署表示，有關碾米業者的衛生管理，首度辦理「糧商業者衛生安全評核」也納入公糧業者的白米加工等業務審核機制，成績合格的廠商，才能持續辦理攸關國家糧食安全的公糧業務，藉此提升國內碾米廠環境衛生，精進國產米品質，將優良的台灣米推廣到國際市場。

該評核分為一般組及菁英組，一般組有建築與設施、衛生管理、製程及品質管制、成品倉儲管理等四大類別共33個評核項目；菁英組除了上述33個評分項目外，還要加考60項的GHP食品良好衛生規範準則，評核委員到加工廠現場一一確認是否符合規範，更要檢視有無生產表單、管制表單、流程書面等資料留存佐證。最後，再由主辦單位需召開專家會議，評定最終成績。

泉順山水米公司表示，此次能獲得菁英組冠軍的肯定，驗證了碾米業邁向現代化的成果，從原料稻穀自乾燥、入倉、儲存及出倉等，進行自動化處理，大大減少食品加工歷程中的人為觸碰，大幅提高食品安全衛生標準，讓消費者食得更安心。

同時倉儲也由傳統包袋改為冷藏筒倉、噸袋收儲等，一路冷藏保鮮，讓米的品質長保新鮮，讓消費者無論何時購買，吃起來就像剛收穫的新米一樣香氣四溢口感Q彈。