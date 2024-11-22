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苗縣通苑托育資源將改以據點為主 預計明年1月開辦

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮農會二樓開辦通苑區托育資源中心自去年底因委外契約到期及空間問題停辦後，目前改採「服務巡迴車」暫代。圖／苗栗縣政府提供
苑裡鎮農會二樓開辦通苑區托育資源中心自去年底因委外契約到期及空間問題停辦後，目前改採「服務巡迴車」暫代。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府在苑裡鎮農會二樓開辦的通苑區托育資源中心，去年底因委外契約到期及空間問題停辦，改採「服務巡迴車」暫代，地方爭取縣府早日恢復；對此，縣府社會處表示，目前已上網招標，可望於明年一月起開辦，並以據點為主、巡迴車服務為輔的方式，提供更多偏遠地區家長服務。

苑裡鎮農會二樓開辦通苑區托育資源中心於2016年起開辦後，服務苑裡、通霄、後龍及西湖等四個鄉鎮親子，備受好評，但該中心委外契約於去年底到期，加上空間不足等問題而停辦，縣府改採「服務巡迴車」暫代。

縣議員陳品安認為，苑裡鎮為苗南第一大鎮，人口也是全縣十八鄉鎮市第四多，人口前三名的頭份市、竹南鎮及苗栗市分別有親子館、托育資源中心及親子婦幼館，提供當地家長服務，且服務巡迴車服務有限，希望縣府能早日在通苑地區恢復開辦。

縣府社會處長張國棟表示，社會處已規畫在苑裡、通霄兩鎮開辦托育資源據點，已上網招標，且有潛在業者洽詢，可望於明年一月開辦，規畫舉辦親子共讀、親子遊戲、親職教育講座及0到2歲嬰幼兒照顧課程等，滿足通苑地區的親子托育需求，未來並以據點為主、巡迴車服務為輔的方式，提供更多偏遠地區家長服務。。

托育 親子 農會

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