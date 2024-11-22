苗縣通苑托育資源將改以據點為主 預計明年1月開辦

苗栗縣政府在苑裡鎮農會二樓開辦的通苑區托育資源中心，去年底因委外契約到期及空間問題停辦，改採「服務巡迴車」暫代，地方爭取縣府早日恢復；對此，縣府社會處表示，目前已上網招標，可望於明年一月起開辦，並以據點為主、巡迴車服務為輔的方式，提供更多偏遠地區家長服務。

苑裡鎮農會二樓開辦通苑區托育資源中心於2016年起開辦後，服務苑裡、通霄、後龍及西湖等四個鄉鎮親子，備受好評，但該中心委外契約於去年底到期，加上空間不足等問題而停辦，縣府改採「服務巡迴車」暫代。

縣議員陳品安認為，苑裡鎮為苗南第一大鎮，人口也是全縣十八鄉鎮市第四多，人口前三名的頭份市、竹南鎮及苗栗市分別有親子館、托育資源中心及親子婦幼館，提供當地家長服務，且服務巡迴車服務有限，希望縣府能早日在通苑地區恢復開辦。

縣府社會處長張國棟表示，社會處已規畫在苑裡、通霄兩鎮開辦托育資源據點，已上網招標，且有潛在業者洽詢，可望於明年一月開辦，規畫舉辦親子共讀、親子遊戲、親職教育講座及0到2歲嬰幼兒照顧課程等，滿足通苑地區的親子托育需求，未來並以據點為主、巡迴車服務為輔的方式，提供更多偏遠地區家長服務。。