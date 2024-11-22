桃園推「桃食安心資訊平台」 獲台灣健康城市韌性與創新獎

桃園市衛生局推動「桃食安心資訊平台」，參加衛福部國健署台灣健康城市暨高齡友善城市評選，獲韌性與創新獎，象徵在食品安全治理領域的卓越成就，也展現了跨局處協力及公私合作的強大夥伴關係。

衛生局表示，桃園市自2022年導入食安數位治理以來，推動系列行動方案包含食材溯源與揭露、公開稽查結果 、企業餐食安全管理、食安訊息發布等，目的在打造一個豐富的食安平台，促進食品業者在食安管理的實際成效。食安數位治理的核心目標是提升食安資訊的透明度，並向民眾及業者傳遞準確的食安知識，減少因專業不對稱，和資訊不對稱而可能對政府造成的誤解，進而增進市民對政府的信任，提升市民將食安管理交給政府的意願，形成良性的管理循環，確保公共飲食的安全。

衛生局說明，桃園市政府團隊透過食安數位治理推出6大主題，涵蓋百人企業餐食安全、周周聯合稽查守護食安、食農教育、食享冰箱、守護外籍食品業者、提升食安文化等各個面向，不僅建立良好的夥伴關係，並與永續發展目標相結合，展現跨局處合作的力量，衛生局也積極與企業、學術單位以及非營利組織合作推動市民參與，建立強大的公私協力網路，確保市民隨時掌握最新的食品安全資訊，進而強化消費者對食品安全的信任與關注，促進整體的食品安全文化。