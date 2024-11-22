擬跟進新竹市政策 新竹縣規畫全面補助幼兒輪狀病毒疫苗

新竹市今年11月1日開始正式補助0到6歲幼童輪狀病毒和腸病毒等自費疫苗最高2000元，一年估計有3千名幼童受惠，獲得不少新竹爸媽好評，但鄰近的新竹縣卻仍未有全面補助計畫，新竹縣議員徐瑜新今在議會質詢，要求衛生局應考慮「跟上新竹市政策」，縣長楊文科允諾將盡快研擬辦理。

楊文科表示，新竹市已全面補助0到6歲孩童自費接種輪狀病毒疫苗，因此新竹縣會考慮跟進，今天會後將指示新竹縣衛生局研擬補助及接種辦法，盡快來辦理新竹縣幼兒自費疫苗補助計畫。

目前新竹市所提供0到6歲幼童腸病毒、輪狀病毒口服疫苗補助已開放民眾申請，只要持健保卡、幼兒手冊，就可以前往新竹市轄內的公費疫苗認定合約醫療院所評估自費接種，接種後再持醫院收據正本就可到新竹市衛生局申請補助費用，最高2000元。

不過新竹縣寶山鄉、竹北市卻分別早在今年7月及2月，就已率先由公所提供補助，只要父母是設籍該鄉鎮的居民，且1歲以下新生兒同樣設籍當地，先自費接種後，就能再持存摺到公所辦理補助申請，每劑1000元，最高補助3劑。

徐瑜新表示，輪狀病毒疫苗對於初生嬰兒的接種非常有其必要，其他縣市都已經有補助自費疫苗，新竹縣卻仍然未實施，雖然部分縣市補助身分限定中低收、低收入戶、重大傷病、罕見疾病等才有補助，例如新北市、台北市，但鄰近的新竹市，甚至新竹縣內的寶山鄉都已自行編列預算補助接種，新竹縣應該考慮全面實施。

徐瑜新呼籲，希望新竹縣盡快規畫讓所有新生兒都能夠獲得2劑以上口服疫苗，以保障新竹縣出生的幼童都能獲得完整保護力。

新竹縣衛生局長殷東成表示，目前新竹縣有部分補助輪狀病毒疫苗，但身分限定低收、中低收入戶，申請補助人數僅十多人，因此會考慮盡快全面逐步開放補助對象，估算若全面提供補助，所需經費一年將要500萬到1000萬元，縣府正在規畫中。