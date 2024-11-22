新竹香山位竹苗樞紐 議員批大矽谷、輕軌竟都沒納入

行政院核定「桃竹苗大矽谷」計畫，其中交通運輸路網備受重視，不過新竹市議員廖子齊指出，香山區位於竹苗連接樞紐，但卻沒被納入輕軌？新竹市代理市長邱臣遠表示，桃竹竹苗大矽谷計畫沒有納入香山，但議員的意見都會納入，朝這方向努力。

廖子齊指出，輕軌整體規畫不包含香山區，歷屆路網規畫只有新竹市長高虹安版本沒有香山區，香山區位於竹苗連接的樞紐，也有工業區，但卻沒被納入輕軌？

廖子齊也說，香山區占新竹市一半面積以上，也非地形險峻地方，非常適合YouBike騎乘，但新竹市YouBike共有103站點，香山區只有16個，占比僅15%，非常不合理。YouBike設站清單現有45處評估需求中，香山區就有高達19站需求，占比4成，這次經費將再設置10個站點，香山是否能增加4個？

廖子齊也主張，香山發展不能落後，盼市府加強中央溝通與資源爭取，縮短客雅水資源回收中心擴建期程，提升汙水處理量能、盤點香山區社宅用地、舊虎林國小基地進行多功能社福中心先期評估計畫、交通運輸路網規畫勿遺忘香山、新設YouBike站點至少要4個站。