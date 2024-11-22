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新竹香山位竹苗樞紐 議員批大矽谷、輕軌竟都沒納入

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員廖子齊指出，輕軌整體規畫不包含香山區，歷屆路網規畫只有新竹市長高虹安版本沒有香山區，香山區位於竹苗連接的樞紐，也有工業區，但卻沒被納入輕軌？圖／廖子齊提供
新竹市議員廖子齊指出，輕軌整體規畫不包含香山區，歷屆路網規畫只有新竹市長高虹安版本沒有香山區，香山區位於竹苗連接的樞紐，也有工業區，但卻沒被納入輕軌？圖／廖子齊提供

行政院核定「桃竹苗大矽谷」計畫，其中交通運輸路網備受重視，不過新竹市議員廖子齊指出，香山區位於竹苗連接樞紐，但卻沒被納入輕軌？新竹市代理市長邱臣遠表示，桃竹竹苗大矽谷計畫沒有納入香山，但議員的意見都會納入，朝這方向努力。

廖子齊指出，輕軌整體規畫不包含香山區，歷屆路網規畫只有新竹市長高虹安版本沒有香山區，香山區位於竹苗連接的樞紐，也有工業區，但卻沒被納入輕軌？

廖子齊也說，香山區占新竹市一半面積以上，也非地形險峻地方，非常適合YouBike騎乘，但新竹市YouBike共有103站點，香山區只有16個，占比僅15%，非常不合理。YouBike設站清單現有45處評估需求中，香山區就有高達19站需求，占比4成，這次經費將再設置10個站點，香山是否能增加4個？

廖子齊也主張，香山發展不能落後，盼市府加強中央溝通與資源爭取，縮短客雅水資源回收中心擴建期程，提升汙水處理量能、盤點香山區社宅用地、舊虎林國小基地進行多功能社福中心先期評估計畫、交通運輸路網規畫勿遺忘香山、新設YouBike站點至少要4個站。

新竹市交通處表示，大新竹輕軌計畫會依核定之整體路網分年分期辦理可行性研究及後續綜合規畫作業。另外，有關議員關心建議輕軌延伸至香山地區，市府會依大新竹輕軌推動進度，滾動式檢討整體路網，並研議路線延伸至香山地區的可行性。

行政院核定「桃竹苗大矽谷」計畫，其中交通運輸路網備受重視，不過新竹市議員廖子齊指出，香山區位於竹苗連接樞紐，但卻沒被納入輕軌？記者黃羿馨／攝影
行政院核定「桃竹苗大矽谷」計畫，其中交通運輸路網備受重視，不過新竹市議員廖子齊指出，香山區位於竹苗連接樞紐，但卻沒被納入輕軌？記者黃羿馨／攝影

YouBike 輕軌

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