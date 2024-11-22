打通加里山的任督二脈！ 苗栗議員倡建礦博館成轉運中心

苗栗縣南庄鄉加里山是國內熱門的中級登山路線，擁有眾多特色景點，但因山勢阻隔，景點分散在2條不同道路附近，縣議員楊文昌建議將最後廢棄的平峒礦區打造礦業博物館，並透過纜車、伐木運輸鐵道成為加里山的「轉運中心」串連各景點；縣府認為加里山應推動為國家風景區，更有助未來的觀光發展。

加里山海拔2220公尺，是國內知名的中級山，林相豐富景色優美，山頂視野展望好，沿途美景處處令人驚喜，隨著雲霧、光線變化，有如「迷霧森林」，因山形還有「台版富士山」美名。

楊文昌質詢時強調，加里山周邊有眾多自然美景及族群文化，還有伐木、採煤的產業歷史特色，從東河往鹿場的苗21線道路，可通往辦巴斯達隘矮靈祭的向天湖、有編織特色的石壁部落、賽德克巴萊拍攝場景神仙谷、鹿場部落也是加里山的登山口，近年附近發現秘境新景點「苦花潭」，參山風景區並已完成步道改善，鹿場近年還推出跨年火把節，一晚就吸引近千人參加。

124線道路往蓬萊村方向，有蓬萊自然生態園區，在木棧道上可見「苦花」逆流躍起的場景，在大湳還可遠遠眺竹北市，景致十分迷人。他指出，平峒礦區面積大，可開設礦業博物館，並將此處做為轉運中心串連加里山各景點，「真的可將遊客留下來」安排兩天一夜或三天兩夜的套裝遊程。

縣長鍾東錦表示，他上任後就請文觀局邀專家評估，其中纜車的設置，可能招商不易，國內大型纜車包括日月潭、台北貓纜都有自償率不足的虧損情形，至於礦業博物館可請文觀局初步規畫後，邀地方各界及原民立委來現勘是否可行。

文觀局長林彥甫指出，平峒礦區有10公頃大，他曾進入坑道查看，還想到可比照八八坑道拿來儲酒，加里山的開發可朝國家級風景區的方向來爭取，以阿里山為例，是經年累月由各單位坄資而成，國內外遊客眾多，其實嘉義縣政府並未花費多少錢，以負責行銷為主。