修繕仍見龜裂不平整 竹市自由車場 議員憂世壯運開天窗

新竹市立自由車場今年1月投入1億1878萬元進行周邊環境設施改善，明年5月將舉辦世界壯年運動會，但市議員劉彥伶會勘驚見場地多處龜裂不平整，憂工程無法如值如期完成；工務處表示，相關問題已找到解方，將持續觀察效果是否能持久穩定。

劉彥伶指出，市府的自由車場修繕工程原本有列一項地錨工法，該工法關乎水土保持，但市府後來未做，顯見水保工作不確實，上周會勘場地仍有多處龜裂及不平整，「難道是要辦越野車比賽」，市府預計11月底完工，依照現況，世界壯年運動會恐開天窗。

新竹市工務處表示，雖然修繕工程後來沒有採用地錨工法，但是科學評估後，會選擇適合的工法，自由車場鋪面裂縫經查主要是挖排水溝造成，與水保無關。施工廠商已經修補，目前觀察裂縫未繼續擴大，後續將持續監測，確保修復效果長期穩定。

工務處表示，自由車賽道已辦過多次試騎，鋪設瀝青後，已進入壓克力整平階段，預計27日進行第5次試騎，持續確保賽道符合相關標準，為運動員提供最佳的比賽體驗。