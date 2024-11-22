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桃園汙水道工程 路面修復費暴增引關注

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃市水務局辦理汙水下水道系統工程，往年編列路面修復預算200萬元，明年暴增到7千萬元，昨送議會審查引起關注。圖／桃市水務局提供
桃市水務局辦理汙水下水道系統工程，往年編列路面修復預算200萬元，明年暴增到7千萬元，昨送議會審查引起關注。圖／桃市水務局提供

桃園市水務局辦理汙水下水道系統工程，往年編列路面修復預算200萬元，明年暴增到7千萬元，昨送議會審查引關注；水務局回應是調整修復方式，以往重鋪範圍僅開挖區，易使道路崎嶇，未來與開挖區平行的順向道路都重鋪，維持平整性。

水務局在道路施做汙水下水道管線多採推進工法，先在馬路挖2個工作坑，由機具在地底挖掘推進，將2個點相連在一起，再進行管線埋設；此工法對路面破壞小，修復範圍也小，但新舊路面易有高低落差，不利行車安全，市府內部討論後決議調整，從「點」變成「面」，坑與坑之間的順向道路都刨除重鋪。

民進黨議員陳雅倫、張曉昀和黃家齊關心增加預算是否真能解決路面坑洞問題；同黨議員王珮毓則指過去曾發生工程結束超過1個月都未修復路面，應確實掌握施工期程與橫向聯繫，避免重複刨鋪。

國民黨議員黃敬平認為，水務局編列預算無疑是替工務局分擔缺錢壓力，委外工程既然由廠商復原道路，養工處也有相關罰則，就應該要廠商落實，否則重罰；議員黃婉如則認為工程告示牌應更顯目，避免民眾誤會道路刨鋪怎麼只做特定路段。

水務局解釋，路面修復經費按合約是市府編預算交由下水道系統施作廠商執行，未來也是如此，會要求廠商顧好品質，除了水務局檢驗，養工處也會把關。若道路有其他挖掘工程要進行，也會盡量協調一起施作，避免路面剛鋪平又被破壞。

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