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中央計畫4年投5億強化城鄉特色 桃園副市長蘇俊賓：範圍太大

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
行政院院會今討論經濟部「城鄉在地共好能量提升計畫」，預計4年投入5億元強化城鄉特色產品通路佈建，桃園副市長蘇俊賓認為計畫立意良好，但範圍過大，真正該被扶植特色難凸顯。圖／行政院提供
行政院院會今討論經濟部「城鄉在地共好能量提升計畫」，預計4年投入5億元強化城鄉特色產品通路佈建，桃園副市長蘇俊賓認為計畫立意良好，但範圍過大，真正該被扶植特色難凸顯。圖／行政院提供

行政院院會今討論經濟部「城鄉在地共好能量提升計畫」，預計4年投入5億元強化城鄉特色產品通路佈建，均衡城鄉發展；桃園副市長蘇俊賓認為計畫立意良好，但範圍過大，真正該被扶植的地方特色難以凸顯。

蘇俊賓表示，台灣各地特色產業逐漸流失是事實，老街賣的東西很多不再具備當地特色，在地傳統特色的店舖、中藥行與商品逐漸被連鎖店取代。然商品風格雷同，特色模糊化的地方觀光，如何得到國內外遊客的青睞？

另外，中央扶植地方特色立意良善，經濟部的計畫把美食、景點、醫美、健康檢查項目通通納入，雖然創造產值績效，但真正該扶持的地方特色產業被稀釋了。

蘇俊賓建議，計劃應該聚焦「支持地方特色」，讓中央與地方政府擇定重點支持。以老街消失最快的中藥行為例，根據衛福部統計，10年前還有993家，現在不到450家，中藥行並不是沒有市場，也是許多外國旅客想來體驗台灣文化的場域，然而礙於法規、人才養成與產業環境越來越困難，應該得到更多支持。

蘇俊賓強調重點投入的成效，指大溪目前200名木藝職人雖平均年齡偏高，但經過比賽、展覽和培訓等各種渠道支持，陸續有年輕族群回到大溪從事木藝工作，這樣的轉變，別具意義，「有年輕人投入，傳統工藝才有可能傳承與發展」。而政府也應該和具競爭力的主流企業合作，共同成為地方產業推手。

行政院長卓榮泰在會中裁示，本計畫的要素應先求「在地」、再求「共好」，把城鄉特色維持住，提供輔導以健全，透過跨部會合作，並邀請地方政府共同參與，讓特色產業成為城鄉振興的核心力量，進一步提升台灣的整體競爭力。

中藥 競爭力 蘇俊賓

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