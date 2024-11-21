桃園脆皮燒肉節封路用明火挨批 經發局長：辦桌也如此

桃園市經發局上個月花300萬辦「脆皮燒肉節」推廣在地黑毛豬，被民代質疑推廣農特產是農業局業務，活動定位不明，疑似疊床架屋，且活動就在大馬路上使用明火，安全堪慮；經發局長張誠回應，馬路沒有規定不能用明火，就像辦桌。

經發局明年歲出預算編列1180萬元要辦年貨大街及休閒美食活動，休閒美食包括舉辦多年的桃園啤酒節與今年第一次辦的桃園脆皮燒肉節，而燒肉節又標榜使用桃園在地黑毛豬，市長張善政也曾說活動是為了推廣黑毛豬，引發質疑。

議員謝美英認為市府多頭馬車，推廣黑毛豬明明是農業局業務，經發局卻搶著做，活動轉包再轉包，最後在桃園市府前廣場搭棚舉行，還在馬路上用明火料理，品質堪慮，也難相信參賽者或民眾真的能受惠；她認為，花上百萬元辦這種活動，還不如幫學生營養午餐加菜，更能發揮食農教育精神。若明年續辦，活動要辦在哪裡？

經發局長張誠指出，燒肉節雖是推廣在地黑豬肉，但行銷的是「燒肉」這項商品。市府希望能將這項商品打造成桃園特色，邀請世界廚師協會認證的國際評審司宛春與Parry Yuen負責評選，而承辦廠商沒有辦過類似活動經驗，也找曾承辦台北牛肉麵節的廠商當顧問，活動也發給市府附近8里抵用券刺激消費。