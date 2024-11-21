苗栗農村體感藝術季開跑 在地美食體驗農村旅遊
2024農村體感藝術季即日起在苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區展出，今年結合在地業者，以苗栗當地食材為主推出「舌尖上的壢西坪」菜單，希望透過藝術季活動帶動農村旅遊新風氣。
農村發展及水土保持署台中分署今天發布新聞稿，「2024農村體感藝術季」即日起到12月31日展出。活動透過農村產業連結地景藝術，串聯當地青農與藝術家一同營造農村體感藝術聚落。
農村發展及水土保持署署長李鎮洋表示，今年結合在地業者沐嵐私廚，以苗栗食材為主推出「舌尖上的壢西坪」特色菜單，希望藉由藝術季活動帶動農村旅遊新風氣，透過不一樣的農村體驗與藝術創作，打造樂活舒壓的農村體驗旅程。
藝術季開展期間，與在地農場及商家合作，推出不同類型的體驗活動，帶領遊客在賞讀藝術品的過程中，順路遊玩農村景點。另有體驗活動，包含手作、野餐盒、烘焙、賞花及最夯的冬季草莓採果體驗等，民眾可安排一日遊行程，體驗壢西坪藝術聚落。
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