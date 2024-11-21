家對面農田變光電場 苗縣三灣銅鏡村民赴議會陳情

業者在苗栗縣三灣鄉銅鏡村租地申設光電場，數月前啟動水土保持工程，村民始知住家前的農地將成一片片光電板，憂心影響附近農作、破壞景觀，組成自救會赴縣議會陳情。

苗栗縣議會正值定期會開議期間，銅鏡村自救會近50名村民，今天由三灣鄉長李運光、無黨籍縣議員陳永賢、温俊勇等人陪同到議會，手持「個人得利 禍害子孫」、「業者賺錢 村民受害」、「賺了佣金 禍害良田」等陳情布條，高呼「守護銅鏡、拒絕光電、打死不退」等口號。

銅鏡村長温世華指出，銅鏡村大銅鑼圈居民世代務農，但光電業者計畫在此區域設置光電場，目前發現有5大塊、占地共約2公頃面積，設置地點就在住家、活動中心對面、僅1條馬路之隔，同時比鄰其他農地、果園，唯恐未來架起一片片光電板，嚴重影響居民生活品質。

温世華說，業者6月開始施作水土保持工程，但施工品質粗糙，樹根、水泥塊任意丟棄於排水渠道，造成阻塞，致嚴重淹水損害農作。

村民指出，銅鏡村人口已嚴重外流，年長者日益凋零，但保有純樸自然環境，還能吸引遊客造訪到附近步道健行、享受田園風光，未來光電場進駐，不僅破壞農村景觀，更憂心太陽能板將來是否對水源、土壤及農作造成污染。

國民黨籍苗栗縣議會副議長張淑芬代表接下自救會陳情書；隨後，苗栗縣長鍾東錦抵達議會，聽見村民高喊「請縣長主持公道」，趨前聽取村民意見。

鍾東錦受訪表示，此案於110年就已核准，業者雖經合法申請，也應盡量做到合情合理，像是距離住家太近，勢必引起糾紛，希望業者出面與鄉親溝通，縣府願意幫忙協調設法達到雙贏，也會要求相關局處嚴格把關。

鍾東錦說，光電綠能既是國家重大政策，他個人也支持，但過去2公頃以下農地種電門檻低，易造成「東一塊、西一塊，像癩痢頭一樣」經濟效益也不大，他認為以專區形式推展較有利，也不會導致農村地貌亂七八糟。