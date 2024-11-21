快訊

張忠謀自傳親揭培養接班人內幕 認劉德音一度欠缺高度

明起轉乾回暖上看28度…這日斷崖式降溫探14度 恐冷到12月初

為愛走天涯！赴緬詐團園區靜宜女大生 傳近日「可望返台」

家對面農田變光電場 苗縣三灣銅鏡村民赴議會陳情

中央社／ 苗栗縣21日電

業者在苗栗縣三灣鄉銅鏡村租地申設光電場，數月前啟動水土保持工程，村民始知住家前的農地將成一片片光電板，憂心影響附近農作、破壞景觀，組成自救會赴縣議會陳情。

苗栗縣議會正值定期會開議期間，銅鏡村自救會近50名村民，今天由三灣鄉長李運光、無黨籍縣議員陳永賢、温俊勇等人陪同到議會，手持「個人得利 禍害子孫」、「業者賺錢 村民受害」、「賺了佣金 禍害良田」等陳情布條，高呼「守護銅鏡、拒絕光電、打死不退」等口號。

銅鏡村長温世華指出，銅鏡村大銅鑼圈居民世代務農，但光電業者計畫在此區域設置光電場，目前發現有5大塊、占地共約2公頃面積，設置地點就在住家、活動中心對面、僅1條馬路之隔，同時比鄰其他農地、果園，唯恐未來架起一片片光電板，嚴重影響居民生活品質。

温世華說，業者6月開始施作水土保持工程，但施工品質粗糙，樹根、水泥塊任意丟棄於排水渠道，造成阻塞，致嚴重淹水損害農作。

村民指出，銅鏡村人口已嚴重外流，年長者日益凋零，但保有純樸自然環境，還能吸引遊客造訪到附近步道健行、享受田園風光，未來光電場進駐，不僅破壞農村景觀，更憂心太陽能板將來是否對水源、土壤及農作造成污染。

國民黨籍苗栗縣議會副議長張淑芬代表接下自救會陳情書；隨後，苗栗縣長鍾東錦抵達議會，聽見村民高喊「請縣長主持公道」，趨前聽取村民意見。

鍾東錦受訪表示，此案於110年就已核准，業者雖經合法申請，也應盡量做到合情合理，像是距離住家太近，勢必引起糾紛，希望業者出面與鄉親溝通，縣府願意幫忙協調設法達到雙贏，也會要求相關局處嚴格把關。

鍾東錦說，光電綠能既是國家重大政策，他個人也支持，但過去2公頃以下農地種電門檻低，易造成「東一塊、西一塊，像癩痢頭一樣」經濟效益也不大，他認為以專區形式推展較有利，也不會導致農村地貌亂七八糟。

自救會 鍾東錦

延伸閱讀

「勇敢的人」泰安鄉泰雅族祭儀推系列活動 邀遊客認識泰雅文化之美

後龍爭取納入大矽谷方案開發 近千份意願調查「全數贊成」

阿里山景觀台崩塌殷鑑 苗縣啟動景點設施體檢

苗栗縣11所學校光電球場施工擺爛 鍾東錦：盡速終止契約

相關新聞

竹北「極陰之地」再傳墜樓事故 縣府將加裝防護裝置

竹北家樂福所在的縣治停車場綜合大樓，昨晚再傳有男子不幸墜樓身亡意外，竹北人繪聲繪影形容該大樓樓頂宛如「極陰之地」，新竹縣...

桃園脆皮燒肉節封路用明火挨批 經發局長：辦桌也如此

桃園市經發局上個月花300萬辦「脆皮燒肉節」推廣在地黑毛豬，被民代質疑推廣農特產是農業局業務，活動定位不明，疑似疊床架屋...

2百萬變7千萬 桃園水務局路面修復經費暴增引關注

桃園市水務局辦理汙水下水道系統工程，往年編列路面修復預算2百萬元，明年暴增到7千萬元，今送議會審查引起關注；水務局回應是...

新竹市議員向市府索資 邱臣遠稱已提供九成遭批說謊

新竹市議會正值市政總質詢，多數議員都會向市府索取相關問政資料，代理市長邱臣遠日前在議會答詢時指出，以民進黨團索資為例，市...

世界棒球12強台灣隊賽況不漏接 桃捷跑馬報比數

2024世界棒球12強賽超級循環賽今天開打，為讓國人在通勤時也能掌握台灣隊賽況，桃捷公司在站內規劃即時戰況更新以及加油廣...

寶山峨眉推「東茂智慧產業區」 楊文科：不讓汙染工廠進入

新竹縣政府近期推動不少產業園區，縣議員王辰翔今天要求縣府在推動地方經濟發展時，要與地方充分溝通，務必監督開發過程依法施工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。