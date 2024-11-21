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71歲獨居公首次過生日 華山結合清大校友助圓夢

中央社／ 新竹市21日電

71歲吳阿公獨居未婚、與手足失聯，不曾過生日，華山基金會今天結合清大校友會共為他慶生，吳阿公說，這是第1次過生日也吃到腳麵線，一圓慶生夢，內心很溫暖。

華山基金會今天為吳阿公舉辦71歲慶生會，國立清華大學EMBA校友會長楊秀美等人共同準備桌菜，並由志工以上菜秀送上豬腳麵線、白菜滷等美食，還有薩克斯風演奏，讓吳阿公留下難忘回憶。

吳阿公俏皮的跟著樂音打拍子，也品嘗現場的美食與豬腳麵線，一旁受邀參加的長者也拍手，共同祝賀吳阿公「71歲生日快樂」。

吳阿公現場說，他年輕時為船員，長年在海上行走，但後來與家人失了聯繫，至今獨居、也未婚，過著無親無靠的生活，感謝志工的陪伴，讓他有如家人般的關懷。

華山基金會新竹區縣站長林沛櫻告訴中央社記者表示，現在吳阿公身體不佳，因頸椎開刀壓迫神經，無法自行行走，只能長居家中，但吳阿公有個夢想，想在71歲感受過生日的快樂，因此聯繫志工等團體，準備此次慶生會。

楊秀美接受媒體聯訪表示，得知後與校友會人員發起協助行動，有人準備薩克斯風演奏、並出資準備美食，盼讓吳阿公度過難忘生日，而獨居長者需要民眾關心與照顧，也希望更多民眾加入志工關懷獨老活動。

獨居 生日

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