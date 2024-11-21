2百萬變7千萬 桃園水務局路面修復經費暴增引關注

桃園市水務局辦理汙水下水道系統工程，往年編列路面修復預算2百萬元，明年暴增到7千萬元，今送議會審查引起關注；水務局回應是調整修復方式，以往重鋪範圍僅只開挖範圍，易使道路崎嶇，未來與開挖區平行的順向道路都重鋪，維持平整性。

水務局在道路施做污水下水道管線多採推進工法，先在馬路挖2個工作坑，由機具在地底挖掘推進，將2個點相連在一起，再進行管線埋設；此工法對路面破壞小，修復範圍也小，但新舊路面易有高低落差，不利行車安全，負責管養道路的養工處建議調整，經副市長王明鉅協調，決定由水務局擴編預算，調整修復方式。

水務局指出，因汙水下水道系統而施作的道路修復工程，修復方式明年起將從「點」變成「面」，工作坑到工作坑之間的順向道路都會刨除重新鋪平，由於屍做面積變大，因此預算增加不少。

桃園市議會今審查水務局預算，藍綠議員都注意路面修復預算。議員陳雅倫、張曉昀和黃家齊關心增加預算是否真能解決路面坑洞問題，議員王珮毓則指過去曾發生工程結束超過1個月都未修復路面，應確實掌握施工期程與橫向聯繫，避免重複刨鋪。

議員黃敬平認為，水務局編列預算無疑是替工務局分擔缺錢壓力，既然水務局委外工程也有要求廠商必須把工程範圍鋪平，養工處也有相關罰則，應該要廠商落實鋪平，否則重罰；議員黃婉如則認為工程告示牌應該更顯目，避免民眾誤會道路刨鋪怎麼只做特定路段。

水務局解釋，路面修復經費按合約是市府編預算交由下水道系統施作廠商執行，未來也是如此，但會要求廠商顧好品質，除了水務局檢驗，養工處也會把關。若道路有其他挖掘工程要進行，也會盡量協調一起施作，避免路面剛鋪平又被破壞。