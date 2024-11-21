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新竹市議員向市府索資 邱臣遠稱已提供九成遭批說謊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員陳建名今天質詢時指出，本次定期會黨團審議預算會議中，詳列188份請各局處提供的資料，10月底至今，市府僅提供其中62份，不到3分之1。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員陳建名今天質詢時指出，本次定期會黨團審議預算會議中，詳列188份請各局處提供的資料，10月底至今，市府僅提供其中62份，不到3分之1。記者黃羿馨／攝影

新竹市議會正值市政總質詢，多數議員都會向市府索取相關問政資料，代理市長邱臣遠日前在議會答詢時指出，以民進黨團索資為例，市府已提供135份，超過9成。不過市議員陳建名卻批，10月底至今，市府僅提供其中62份，不到3分之1。

邱臣遠先前在議會答詢時表示，議員索資提供，均尊重各局處專業意見判斷，在政府資訊公開法、個資法及偵查不公開的原則下，各局處應積極提供及說明，並以民進黨團索資為例，市府已提供135份，超過9成。

陳建名今天質詢時指出，本次定期會黨團審議預算會議中，詳列188份請各局處提供的資料，10月底至今，市府僅提供其中62份，不到3分之1。更有局處長於提供資料時向他表示，因為簽辦公文還躺在市長室，市長沒有明示，他不敢擅自作主，資料僅能私下提供，作為預算審議參考。

陳建名也批評，邱臣遠沒擔當又愛膨風，公然說謊，黨團議員理性問政，最重要的預算審議工作正如火如荼進行中，索取的資料都是市府年度工作計畫及預算執行情形相關分析報告，能優化審議工作，不能理解邱臣遠到底害怕什麼？

陳建名強調，在協商之前，若各局處仍在邱臣遠舉棋不定中堅不提供資料，民進黨團甚至不惜放棄黨團協商，向大會請求逐案審查、逐條表決。

新竹市政府也回應，有關市議員因問政需要而索取市政資料，只要與市政推動相關，在不違反政府資訊公開法、個人資料保護法和偵查不公開等相關法令規定及原則的情況下，市府皆尊重市議會及市議員，按公務程序，合法、合規提供適切的資料。

新竹市代理市長邱臣遠日前在議會答詢時指出，以民進黨團索資為例，市府已提供135份，超過9成，不過市議員陳建名卻批，10月底至今，市府僅提供其中62份，不到3分之1。圖／陳建名提供
新竹市代理市長邱臣遠日前在議會答詢時指出，以民進黨團索資為例，市府已提供135份，超過9成，不過市議員陳建名卻批，10月底至今，市府僅提供其中62份，不到3分之1。圖／陳建名提供

民進黨 議員 邱臣遠

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