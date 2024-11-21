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竹北「極陰之地」再傳墜樓事故 縣府將加裝防護裝置
竹北家樂福所在的縣治停車場綜合大樓，昨晚再傳有男子不幸墜樓身亡意外，竹北人繪聲繪影形容該大樓樓頂宛如「極陰之地」，新竹縣府今經討論決議，將在車道井每層樓加裝防護網，並在樓頂逃生門設警報器，避免民眾沒事誤闖，希望減少悲劇發生。
擁有大樓產權的新竹縣府表示，昨晚大樓再次發生有一名41歲男性不幸墜樓事故，因已連續發生多起事故，因此今經過開會討論並會勘現場後，將在立體停車場車道井每層加裝防護網，並在通往8樓樓頂的梯間逃生門設警報器。
據了解，竹北家樂福大樓已有近30年歷史，因為低樓層有家樂福、速食店及多家連鎖飲料店，因此是不少竹北人喜愛前往購物的地點，平時十分熱鬧，不過大樓樓高約10層樓，從4樓以上主要都是停車空間，9樓還有一層已經封閉的戶外頂樓停車場。
因多次發生墜樓意外，甚至還曾經有民眾不幸掉落在大樓旁的人行道上身亡，讓熱鬧的商圈逛街民眾飽受驚嚇，因此被不少竹北人號稱是竹北「極陰之地」，像有某種抓交替，幾乎不少墜樓意外都會在這棟大樓發生。不過因為大樓周邊十分熱鬧，因此即便發生不少靈異傳聞，該棟立體停車場人潮仍絡繹不絕。
縣府交旅處表示，將請廠商評估改善措施，在不違反建築法的規定下，透過簡易工程防範防墜意外發生，未來也計畫重新做外牆拉皮、內部裝修，希望家樂福大樓能煥然一新，同時考慮以ROT方式委外營運。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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