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竹縣議員提設專車保障孕婦乘車需求 縣府：滾動調整

中央社／ 新竹縣21日電

國民黨竹縣議員陳凱榮今天質詢，竹縣新生兒人數續增，為保障孕婦在產檢等乘車需求，縣府應供專車使用，縣府說，為避免排擠多項育兒補助款，後續會視中央社福政策，滾動檢討並調整。

新竹縣議會第20屆第4次定期會總質詢，陳凱榮說，竹縣新生兒出生數增加，為保障孕婦搭車便利及安全，滿足孕婦在產檢、生產、回診、嬰兒預防醫療等乘車需求，縣府應提供良好的交通便利措施，營造友善環境，盼設竹縣好孕專車。

縣長楊文科答詢，好孕專車補助構想，也是他推動相關政策的一環，但仍需與現行推動的相關福利政策進行盤點，包括新生兒營養補助、育有未滿2歲兒童育兒津貼及公共化準公共托育補助等，避免影響中央考核及補助款，會請社會處滾動式檢討及全盤考量。

社會處會後透過文字表示，考量縣府多項社會福利措施及友善育兒相關軟硬體規劃等，且為避免擴增非法定社福給付額度而遭致中央考核扣分及扣減補助款，針對好孕專車服務計畫，將後續視中央社福政策，滾動檢討及調整新竹縣社福服務。

陳凱榮表示，對於縣立實驗高中設校進度，能否於115學年度順利招生，以符合地方所需。

對此，楊文科表示，設校進度目前按計畫持續進行中，後續按規定申請建造，他相信未來能趕上學子入學需求。

教育局楊郡慈指出，目前已完成建築師遴選，今年10月7日完成規劃報告審查會議，並於11月13日完成基本設計審查，修正後通過，正進行修正中，而籌備處設立程序作業已完成，預計明年3月工程發包、115學年度招收4班共80人。

孕婦 育兒津貼 補助款

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