寶山峨眉推「東茂智慧產業區」 楊文科：不讓汙染工廠進入

新竹縣政府近期推動不少產業園區，縣議員王辰翔今天要求縣府在推動地方經濟發展時，要與地方充分溝通，務必監督開發過程依法施工，確保水土保持、維護環境。新竹縣長楊文科則強調，該園區不會讓汙染性工廠進入，而是讓金融、醫療等資訊產業進駐，對峨眉鄉來說是一大幫助，並加強與鄉親溝通。

王辰翔質詢指出，他贊同各項產業政策推動以促進地方經濟發展，不過他堅持任何開發均必須充分和地方溝通協調。基地位於寶山鄉、峨眉鄉的「東茂智慧產業園區」，未來進駐的產業為何？對北埔、峨眉的影響？此案是否有向鄉親充分說明？

產發處長陳偉志答詢說明，「東茂智慧產業園區」以供與園區主要產業生產直接或相關的行業及其附屬設施使用，本案位屬水庫集水區(非供家用或公共用水)範圍內，後續將送環評審查，且本案以辦公大樓為主，並無製造業，僅有辦公室產生的一般生活汙水。

陳偉志補充，本案已於112年10月、113年5月和113年7月召開3次公聽會說明，由申請人和規畫顧問公司現場向鄉親說明。鄉親意見主要關心交通、廢汙水排放、無汙染產業、面積規模等四大議題，都逐一說明或調整因應措施。

王辰翔也關注已核准開發在案的「東方樂活養生村」及「頌林產創園區」，相關工程未依農業處核定依水土保持規定施作，例如未設置沉沙池，恐造成土石外流，影響公安。他並要求縣府農業處、地政處、產發處協調，盡速邀集2案的開發商和施工廠商到峨眉辦理水土保持施工進度的公聽會。