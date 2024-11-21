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鹽港溪自行車道改善將完工 竹市議員批無廁所且涼亭無遮陰

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市香山鹽港溪自行車道改善工程將於年底完工，不過市議員廖子齊指出，烏板崁岩休憩公園新增涼亭卻無法遮蔭防雨。圖／新竹市政府提供
新竹市香山鹽港溪自行車道改善工程將於年底完工，不過市議員廖子齊指出，烏板崁岩休憩公園新增涼亭卻無法遮蔭防雨。圖／新竹市政府提供

新竹市香山鹽港溪自行車道改善工程將於年底完工，不過市議員廖子齊指出，工程經費占比最大的風火輪公園竟未設置廁所，且烏板崁岩休憩公園新增涼亭無法遮蔭防雨。文化局表示，沿線都有宮廟供借用，新涼亭則是透過周邊栽種蔓藤植栽來遮蔭。

新竹市政府爭取獲客家委員會「客庄創生環境營造計畫」補助，挹注近5000萬元經費辦理「香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程」，完工後將連接17公里海岸線自行車道，串聯客庄豐厚的文化底蘊與環境資源，為地方發展帶來多重助益。

不過廖子齊今天在議會質詢時指出，風火輪公園未來將設有滑板區、遊憩區、自行車道及汽機車停車區，是一個具特色的親子導向休憩空間，但卻未設置廁所。即便今年9月秘書長張治祥現場勘查後承諾增設洗手台，卻仍未解決實際需求。

廖子齊表示，除了規畫未符合使用者需求外，一期工程還出現許多讓人搖頭的問題，如中隘公廁的小便斗高度設計過低，長輩如廁需半蹲；洗手台水龍頭空間過窄，連一雙手都難以容納。此外，烏板崁岩休憩公園新增的涼亭雖增設了休憩平台，但卻無法遮蔭或防雨，讓民眾直呼設計荒謬。

新竹市文化局表示，為推銷香山在地客庄文化，市府向客委會爭取香山鹽港溪流域自行車道改善計畫，長度約10.4公里路線，涵蓋香山區鹽水、南港、內湖、中隘、南隘、大湖等6個里，期望串聯17公里海岸線，讓遊客可以騎自行車漫遊，體驗濃濃的客庄人文風情。

文化局說明，此工程以既有道路進行改善，並增設烏板崁岩休憩公園、風火輪公園以及沿線配合現有宮廟、涼亭等設施供民眾休憩。而烏板崁岩休憩公園是以花架棚台概念設計，透過周邊栽種蔓藤植栽攀岩花架來達到遮蔭效果。

文化局表示，至於公園洗手台及中隘水龍頭己陸續進行改善，風火輪公園廁所考量經費、用地等事宜，後續將再研議處理。

新竹市議員廖子齊指出，中隘公廁的小便斗高度設計過低，長輩如廁需半蹲。圖／廖子齊提供
新竹市議員廖子齊指出，中隘公廁的小便斗高度設計過低，長輩如廁需半蹲。圖／廖子齊提供
新竹市議員廖子齊指出，中隘公廁洗手台水龍頭空間過窄，連一雙手都難以容納。圖／廖子齊提供
新竹市議員廖子齊指出，中隘公廁洗手台水龍頭空間過窄，連一雙手都難以容納。圖／廖子齊提供
新竹市香山鹽港溪自行車道改善工程將於年底完工，不過市議員廖子齊指出，工程經費占比最大的風火輪公園竟未設置廁所，且烏板崁岩休憩公園新增涼亭無法遮蔭防雨。記者黃羿馨／攝影
新竹市香山鹽港溪自行車道改善工程將於年底完工，不過市議員廖子齊指出，工程經費占比最大的風火輪公園竟未設置廁所，且烏板崁岩休憩公園新增涼亭無法遮蔭防雨。記者黃羿馨／攝影

文化局 自行車 車道

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