竹北福德圖書分館12/2整修 明年下半年重新開放
新竹縣竹北市長鄭朝方今天說，竹北市立圖書館福德分館天花板毀損掉落，室內環境老舊，於12月2日起閉館整修，預計114年下半年重新開放使用。
鄭朝方今天透過文字表示，竹北市立圖書館福德分館近年受地震影響，導致有天花板毀損掉落，在室內環境老舊需改善，因此向客委會提出整修計畫，獲客委會補助。
鄭朝方說，整修範圍包括提升兒童閱讀區的童趣氛圍，營造更溫馨的親子閱讀空間，也會加強書櫃書架設施，進行館內空間優化，另在照明部分，全館改採節能照明等。
他指出，竹北市立圖書館福德分館將於12月2日起閉館展開整修，並停止書籍借閱及預約服務，預計於114年下半年重新開放使用，期盼打造良好閱讀空間，改善硬體軟體設施，讓民眾走入圖書世界，透過閱讀充實生活。
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